+++ Fußball-Transferticker +++ Mourinho schreibt Ibrahimovic noch nicht ab

ALTER SCHWEDE

Ibrahimovic doch weiter bei United?

Zlatan Ibrahimovic kann trotz seiner schweren Knieverletzung auf einen neuen Vertrag bei Manchester United hoffen. "Das ist möglich, es ist offen. Wir haben ihm die Tür geöffnet, sich bei uns zu erholen, dann können wir eine Entscheidung treffen, die uns alle zufrieden stellt", sagte United-Trainer José Mourinho. Der frühere schwedische Nationalspieler Ibrahimovic hatte sich im Frühjahr einen Kreuzbandriss zugezogen, sein am Saisonende ausgelaufener Vertrag in Manchester wurde nicht verlängert.

Der 35-Jährige habe die Entscheidung getroffen, es nach seiner Genesung noch einmal im Spitzenfußball zu versuchen, sagte Mourinho. United sei bereit, bis Dezember zu warten, um dann über die Zukunft mit dem Torjäger zu verhandeln. "Warum sollten wir nicht auf einen Spieler warten, der uns so viel gegeben hat", sagte der Coach. Die letzte Entscheidung liege aber bei Ibrahimovic.

Der Angreifer hatte in der Vorsaison in 45 Pflichtspielen 27 Tore für United erzielt, ehe er sich im April am Knie verletzte. Zuletzt war auch über einen Wechsel des Schweden zu LA Galaxy in die USA spekuliert worden. (aha/dpa)

FIX UND FERTIG

Schalker Umbauarbeiten

Der Wechsel von Bastian Oczipka zu Schalke 04 ist so gut wie perfekt, ein Transfer von Matija Nastasic zum AS Rom dagegen vom Tisch. Oczipka absolviert am Samstag in Gelsenkirchen den Medizincheck. "Dann wird er hoffentlich zur China-Reise zur Mannschaft stoßen, das muss visumstechnisch noch geklärt werden", sagte Schalke-Manager Christian Heidel.

Linksverteidiger Oczipka kommt von Eintracht Frankfurt und soll den zum FC Arsenal abgewanderten Sead Kolasinac ersetzen. Innenverteidiger Nastasic wird laut Heidel in der kommenden Saison definitiv für Schalke spielen. "Der AS Rom war interessiert, aber wir fangen jetzt nicht noch mal an, alles auf den Kopf zu stellen. Nastasic ist ein wichtiger Spieler, ein Innenverteidiger und Linksfuß, die gibt es nicht so häufig im Fußballgeschäft", sagte Heidel: "Wir wollen uns da nicht schwächen. Er ist Profi und kann damit umgehen, das ist völlig problemlos." (aha/sid)

