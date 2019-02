Auswechsel-Eklat um Kepa Arrizabalaga Wenn der Trainer vergeblich ruft

Kepa Arrizabalaga, Manchester City vs. FC Chelsea, 2019: Chelsea-Torwart Kepa Arrizabalaga hatte sich am Sonntagabend beim Ligapokal-Finale geweigert den Platz zu verlassen. Chelsea-Trainer Maurizio Sarri wollte den Torwart wegen wiederholter Oberschenkelbeschwerden auswechseln. Sarri tobte am Seitenrand, als Kepa nicht vom Feld kam. Im Nachhinein beschwichtigen die Beteiligten. "Es war nicht so, dass ich mich geweigert habe, ausgewechselt zu werden", sagte der 24 Jahre alte Spanier nach dem Eklat. Alles sei ein "großer Irrtum" gewesen, sagte auch Sarri.