Nach DFB-Nominierung Verwirrung um angebliche Türkei-Zusage von Demirbay

Kerem Demirbay vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim hat sich offenbar in letzter Sekunde für eine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft entschieden. Der türkische Verband TFF veröffentlichte nach Demirbays Nominierung für den Confed Cup auf seiner Internetseite ein Schreiben des Offensivspielers an den Weltverband Fifa vom vergangenen Montag. Der 23-Jährige soll darin erklären, er wolle künftig für die Türkei spielen.

"Meine Familie kommt aus der Türkei, und ich fühle mich türkisch", steht in dem Schreiben, das scheinbar Demirbays Unterschrift trägt. "Deshalb will ich statt für die deutsche künftig für die türkische Nationalmannschaft spielen. Ich verstehe die Konsequenzen dieses Wechsels und weiß, dass er endgültig ist."

Auch unmittelbar bevor Bundestrainer Joachim Löw den Hoffenheimer für den Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) nominierte, schien der türkische Verband davon auszugehen, dass Demirbay im WM-Qualifikationsspiel im Kosovo (11. Juni) für die Türkei spielen würde. "Er hätte auch für die Türkei spielen können", sagte Löw in der Frankfurter DFB-Zentrale: "Ich bin froh, dass er sich für uns entschieden hat."

Demirbay ist in Nordrein-Westfalen geboren, war in seiner Jugend aber für verschiedene Jugendnationalmannschaften der Türkei aktiv. Ein Wechsel zum DFB ist aber dennoch möglich. Nach Fifa-Statuten hat sich ein Fußballer erst nach einem Pflichtspieleinsatz für das A-Team eines Landes festgespielt.

"Entschieden, für Deutschland zu spielen"

Der Hoffenheimer selbst äußerte sich im Internet zunächst nicht zu den Spekulationen, wohl aber zur Berufung in das DFB-Team. "Ich freue mich sehr über die Nominierung. Für mich ist klar, dass ich der Einladung folge und für mich ein Traum in Erfüllung geht", sagte Demirbay: "Ich habe mich entschieden, für Deutschland zu spielen, da ich hier geboren wurde und aufgewachsen bin und mich auch mit der deutschen Nationalmannschaft identifiziere. Als der Anruf kam, konnte ich es zuerst gar nicht richtig glauben."

Für die (deutsche) Nationalmannschaft nominiert zu werden, sei "außergewöhnlich", sagte der Mittelfeldspieler, der in der laufenden Saison zu den absoluten Leistungsträgern der TSG gehört. "Kerem hat sich in seinem ersten kompletten Jahr in der Bundesliga weiterentwickelt und die Erwartungen, die wir an ihn hatten, übertroffen", sagte Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen: "Wir glauben, dass noch größeres Potenzial in ihm steckt. Dass er nun erstmalig für die deutsche Nationalmannschaft berufen wurde, ist eine Auszeichnung seiner und unserer Arbeit."

Demirbays Berater Tobias Sander sagte zur Verwirrung um das in der Türkei veröffentlichte Schriftstück: "Dieses Schreiben diente ausschließlich zum Zwecke der Prüfung, ob es überhaupt eine rechtliche Möglichkeit gibt, für die Türkei zu spielen, da eine doppelte Staatsbürgerschaft nicht möglich ist." Diese Prüfung habe der türkische Verband übernehmen wollen.

Der Verband verschickte nach der DFB-PK eine weitere, knappe Pressemitteilung und sprach von einer "Last-Minute-Entscheidung" des Hoffenheim-Profis. "Wir wünschen ihm Erfolg", hieß es am Ende.