Manchester-City-Spielmacher De Bruyne Er macht sogar Torvorlagen-Vorlagen zur Kunst

Die Sicht war vernebelt, es roch nach Rauch, weil in der Nähe ein Supermarkt abgebrannt war, doch noch etwas anderes lag in der Luft im Stadion von Manchester City in der 82. Minute des Ligapokalspiels gegen Wolverhampton Wanderers vor knapp zwei Wochen: das Gefühl, dass gleich etwas Besonderes, vielleicht sogar Magisches passieren würde.

Trainer Pep Guardiola hatte manchem Top-Spieler eine Pause gegönnt im wenig bedeutsamen Cup-Wettbewerb, weshalb sich die Mannschaft schwer tat. Als in der 82. Minute Kevin De Bruyne eingewechselt wurde, erhoben die Zuschauer sich, riefen seinen Namen, jubelten, als er den Platz betrat. So richtig magisch wurde die Partie zwar nicht mehr, City gewann im Elfmeterschießen. Doch die Reaktion des Publikums auf die Einwechselung De Bruynes zeigte, welchen Wert der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Belgien mittlerweile erreicht hat.

Im hochkarätigen Aufgebot von Trainer Guardiola ist er der wohl einzige Profi, auf den die Mannschaft nicht verzichten kann - und das Publikum nicht verzichten will.

Im Spiel des Tabellenführers der Premier League gegen den FC Arsenal (15.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) wird er deshalb natürlich wieder von Anfang an dabei sein, wie bislang in allen Partien in der Liga und in der Champions League in dieser Saison.

Vor zwei Jahren wechselte De Bruyne vom VfL Wolfsburg nach Manchester und beendete damit die Wolfsburger Bestrebungen, zur Nummer zwei im deutschen Fußball hinter dem FC Bayern zu werden. In der vergangenen Saison war De Bruyne mit 21 Torvorlagen des beste Vorbereiter der Premier League, in der aktuellen Spielzeit führt er die Liste schon wieder an, gemeinsam mit Teamkollege David Silva, mit sechs Assists nach zehn Partien.

Der beste Spieler im besten Team

Mit Zahlen alleine ist allerdings nicht zu erfassen, welche Entwicklung De Bruyne nimmt. Er ist in seiner dritten Saison in England auf dem Weg, einer der besten Spieler der Welt zu werden. "Er ist noch nicht in der Liga von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, aber vielleicht knapp dahinter. Er ist der beste Spieler im besten Team", schrieb neulich im "Guardian" der belgische Journalist Kristof Terreur, der De Bruyne schon lange begleitet.

Der beste Spieler im besten Team - das trifft es, und die beiden Superlative bedingen sich gegenseitig. Manchester City führt die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung an und hat in der Champions League gerade Italiens Spitzenreiter Neapel in dessen Stadion gedemütigt, weil De Bruyne so gut ist. Und De Bruyne ist so gut, weil die Mannschaft so gut ist.

In Guardiolas zweiter Saison hat das Team das Spiel des Trainers verinnerlicht, außerdem sind nach umfassenden Investitionen im Sommer alle Positionen mit Profis für Guardiolas Fußball besetzt, anders als noch in der abgelaufenen Spielzeit. De Bruyne, der in der Vergangenheit auch auf die Flügel ausweichen musste, kann sich jetzt auf seine Lieblingsrolle in der Mitte konzentrieren. Er ist das verbindende Element einer Mannschaft, die fast makellos aufeinander abgestimmt ist.

"Er ist unser Pianist"

Bestes Beispiel dafür war eine Szene beim 7:2-Erfolg gegen Stoke City Mitte Oktober. De Bruyne bekam an der Strafraumkante den Ball, es war die perfekte Situation für einen Torschuss, doch er passte die Kugel entgegen seiner Lauf- und Blickrichtung in eine Lücke, in die Leroy Sané gestartet war, und hebelte damit die komplette Verteidigung des Gegners aus. Sané legte quer, Raheem Sterling musste nur noch einschieben.

Dass Tore und manchmal auch Torvorlagen gefeiert werden, ist nicht neu. De Bruyne schafft es, sogar Torvorlagen-Vorlagen zur Kunst zu machen. "Er ist unser Pianist. Die Übersicht, die Intelligenz, das Passspiel - er hat alles", schwärmt Mitspieler Benjamin Mendy in dessen neuer Kolumne für die "Times".

Doch De Bruyne ist mehr als ein Feingeist. Er beherrscht neben dem Piano auch die Pauke. Im Spitzenspiel gegen Meister Chelsea vor einem Monat gelang ihm mit einem Wuchtschuss aus rund 20 Metern das 1:0-Siegtor. Und das sogar mit Links, dabei ist De Bruyne eigentlich Rechtsfüßer. Aus seiner Jugend in Belgien ist die Erzählung überliefert, dass seine Freunde und er beim Fußball im Garten nur den schwächeren Fuß benutzen durften, um Rasen und Blumenbeete nicht zu schädigen. So lernte De Bruyne schon früh auch das Spiel mit Links.

Chelseas Trainer Antonio Conte nannte ihn nach dem Spitzenspiel übrigens "den kompletten Spieler". Das war ein Lob und auch ein Klagelied. Denn der Klub von der Stamford Bridge war De Bruynes erster Verein in England. Der damalige Trainer José Mourinho ließ ihn 2014 gehen, weil ihm die Einstellung des Spielers nicht gepasst haben soll. Im Nachhinein ein dramatische Fehlentscheidung.