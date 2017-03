Stuttgart-Abschied von Kevin Großkreutz Geschlagen

Am Ende steht die Reue: "Ich habe einen Fehler gemacht, der mir sehr leid tut. Ich akzeptiere die Konsequenzen und bedaure, dass meine Zeit beim VfB so zu Ende geht", teilte Kevin Großkreutz nach seinem Aus beim VfB Stuttgart mit.

Auf einer Pressekonferenz anlässlich der "beiderseitig einvernehmlichen Vertragsauflösung" wirkte er geknickt, mehrfach musste er seine Rede unterbrechen, Tränen stiegen auf, unter dem rechten Auge prangte immer noch ein Veilchen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war Großkreutz in der Stuttgarter Stadtmitte mit Nachwuchsspielern des VfB unterwegs gewesen und in eine Schlägerei geraten. Großkreutz musste daraufhin im Krankenhaus ärztlich versorgt werden, wird aber wohl keine langfristigen Schäden davon tragen. Obwohl Freizeit eigentlich Privatsache ist, sah sich der Verein genötigt, zu reagieren. "Gerade die Spieler der ersten Mannschaft haben eine besondere Vorbildfunktion für den Verein im Allgemeinen und unsere Jugendspieler im Besonderen", sagte VfB Sportvorstand Jan Schindelmeiser auf der Pressekonferenz.

Großkreutz hat in seinem Fußballerleben schon eine Menge erlebt, er ist Weltmeister in Brasilien geworden (allerdings ohne Einsatz), zweifacher Deutscher Meister und Pokalsieger. Er sorgte in Dortmund, seiner sportlich erfolgreichsten Phase, für Glücksmomente wie etwa durch seinen Treffer 2013 zum 2:1 kurz vor Schluss in der Champions-League-Gruppenphase gegen Olympique Lyon, ohne den der BVB das Achtelfinale verpasst hätte. Und auch für witzige, wie bei seinem Einsatz als Ersatzkeeper für Roman Weidenfeller im Spiel gegen Hoffenheim, ebenfalls 2013.

Emotionale Höhepunkte, aber auch Spott und Kritik

Großkreutz ist ein besonderer Bundesliga-Spieler. Einsatz, Kampf und Leidenschaft sind die positiven Attribute, mit denen er sich in die Herzen vieler Fans gespielt hat. Ein echter "Typ" sei er, sagen die, die ihm wohlgesonnen sind. In einem Business, das komplett durchorchestriert ist, sorgte er immer wieder für ungeskriptete Momente, nicht nur als Torwart und Meister-Feierbiest, sondern vor allem auch in den sozialen Netzwerken, als er etwa zum Scherz einen Wechsel zu RB Leipzig verkündete (was nicht bei jedem gut ankam).

Doch das ist nur die eine Sichtweise. Denn neben den positiven gab es auch immer wieder negative Schlagzeilen, die Spott und Kritik hervorriefen. So pinkelte er nach dem verlorenen Pokalfinale 2014 gegen Bayern München in die Lobby eines Berliner Hotels, ein paar Wochen vorher hatte er einen Mann in Köln mit einem Döner beworfen. Doch diese Ausfälle zogen keine Konsequenzen nach sich. Zwar rüffelte Bundestrainer Joachim Löw den Verteidiger, nahm ihn dann aber dennoch mit nach Brasilien.

Manchmal hatte Großkreutz aber auch einfach Pech: Nachdem er bei seinem Heimatverein Dortmund nicht mehr angesagt war, wollte er 2015 in der Türkei Fuß fassen. Doch sein neuer Klub Galatasaray Istanbul vergaß Unterschriften in seinem Vertrag, die Fifa erteilte Großkreutz keine Spielberechtigung. Er ging trotzdem in die Türkei, wollte sich bis zur nächsten Transferperiode im Training fit halten, doch die Pendelei zwischen der türkischen Metropole und der Familie in Dortmund gefiel ihm nicht. Also wechselte er für 2,2 Millionen Euro zum VfB - ohne ein Spiel für "Gala" gemacht zu haben.

"Ich möchte jetzt ruhiger machen"

In Stuttgart hatte sich Großkreutz eigentlich gut eingefügt. Trotz Abstiegs aus der Bundesliga blieb er, absolvierte in dieser Saison 17 Partien beim Tabellenführer. Bei der Mannschaft entschuldigte er sich nun dafür, "dass so viel Unruhe rein kam". Es sei besser, wenn jetzt Ruhe einkehrt "und sie ihr Ziel erreichen können und aufsteigen werden". Er hoffe, dass er dann eingeladen werde, "und ich mit den Jungs den Aufstieg feiern kann".

Großkreutz will sich nun mit seiner Familie zurückziehen, um nachzudenken. Seit Dezember des vergangenen Jahres ist er Vater einer kleinen Tochter, er bat die Presse darum, in Ruhe gelassen zu werden. Auf dem Fußballplatz wird man ihn naher Zukunft eher nicht sehen. Zum einen, weil er erst zur neuen Saison wieder spielberechtigt ist, zum anderen aber auch, weil er es nicht will: "Ich möchte jetzt ruhiger machen und mit dem Profi-Fußball nichts mehr zu tun haben."

Mit der tränenreichen Abschiedspressekonferenz endet also das Stuttgart-Kapitel in Kevin Großkreutz' bewegter Fußball-Vita. "Ich entschuldige mich bei den Leuten, ich muss damit leider leben", sagte er noch. Man ahnt: Er trägt mehr als nur ein Veilchen davon.