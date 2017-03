Pressekonferenz in Stuttgart Großkreutz verabschiedet sich unter Tränen

Kevin Großkreutz will sich nach der Trennung vom VfB Stuttgart vorerst aus dem Profisport zurückziehen und "erst mal mit Fußball nichts mehr zu tun haben", sagte der 28-Jährige bei einem Presseauftritt in Stuttgart. Großkreutz bat unter Tränen um Entschuldigung: "Ich habe einen Fehler gemacht, der mir sehr leid tut", sagte er.

Großkreutz wolle "ein paar Sätze sagen", kündigte er auf der Pressekonferenz des Vereins an. Er wolle "nicht einfach so abhauen". Es sei ihm wichtig, dass er sich bei allen Mitarbeitern, Mannschaft und den Fans von ganzem Herzen bedanke: "Ich glaube, ich habe immer alles gegeben, habe mich mit dem Verein identifiziert". Erneut entschuldigte er sich dafür, Unruhe erzeugt zu haben und wünschte der Mannschaft den Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Zweitliga-Tabellenführer Stuttgart hatte den Vertrag im Einvernehmen mit dem Spieler aufgelöst. In der Nacht zum Dienstag war der frühere Nationalspieler mit Jugendlichen unterwegs gewesen. Bei einem Angriff einer anderen Gruppe wurde der 28-Jährige so verletzt, dass er ins Krankenhaus musste.

Vor der Erklärung von Großkreutz hatte VfB-Manager Jan Schindelmeiser erklärt, der VfB habe keine andere Wahl als die Vertragsauflösung gehabt. Man habe mit dem Spieler und dem Berater Stillschweigen über die Vorfälle vereinbart. Er betonte aber: "Gerade die Spieler der ersten Mannschaft haben eine besondere Vorbildfunktion für den Verein im Allgemeinen und unsere Jugendspieler im Besonderen." Für an der Auseinandersetzung beteiligte Nachwuchsspieler werde es natürlich Konsequenzen geben, sagte Schindelmeiser auf Nachfrage. Das werde aber intern geregelt.