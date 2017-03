VfB-Aus für Großkreutz Logisch. Tragisch.

Der Agenturbericht des Sportinformationsdiensts zu Kevin Großkreutz endet mit dem Satz "Ob Großkreutz jemals wieder ein Fußballtrikot tragen wird, ist offen." Das weiß tatsächlich niemand, aber man darf ruhig mal sagen, dass dies sehr schade wäre. Und sehr folgerichtig gleichermaßen.

Kevin Großkreutz hat nach eigenen Aussagen "einen Fehler gemacht"; was genau passiert ist, wird nicht öffentlich gemacht, er ist, um den VfB Stuttgart zu zitieren, "seiner Vorbildrolle nicht gerecht geworden". Das ist bei Großkreutz nicht das erste Mal der Fall, jeder erinnert sich an die Geschichte mit dem Dönerwurf oder die Eskapaden in einer Berliner Hotel-Lobby nach dem Pokalfinale 2014.

Dieser Kevin Großkreutz hat sich tatsächlich schon mehrfach nicht so verhalten, wie es sich für die Profis von heute geziemt. Zwischen all den anderen, den Hummels, Schweinsteigers und Lahms, die sich so sicher und geschmeidig auf ihrem Parkett bewegen, die diplomatisch sein können und gleichzeitig Jetset, wirkt Großkreutz wie ein großer Junge, der irgendwie dazwischengeraten ist. Der das nicht gelernt hat, wie man als Profi heute zu sein hat. Einer, der nur spielen will. Und zwar Fußball.

Weltmeister - das ist ein gewaltiges Privileg

Das kann er ziemlich gut, es hat ihn zum Deutschen Meister gemacht, zum Pokalsieger, zum Nationalspieler, gar zum Weltmeister, auch wenn er beim WM-Turnier keine einzige Minute gespielt hat. Es gibt nur 22 aktuelle deutsche Profis, die sich Weltmeister nennen dürfen, Großkreutz gehört dazu. Das ist ein gewaltiges Privileg.

Dennoch hat es immer wieder den Anschein gehabt, als sei dieses Business Profifußball zu viel für einen wie Großkreutz. Es hat ihn überfordert, der Rummel, das ständige Sich-Benehmen-Müssen in der Öffentlichkeit, wir Medien, die mittlerweile jedes Aus-der-Reihe-Tanzen skandalisieren.

Das schien alles zu heftig für den Borussen-Jungen, der eigentlich nie woanders hätte spielen dürfen als beim BVB. Weil das seine Bestimmung, seine Leidenschaft war und ist. Verkaufen, das ist sowieso nicht sein Ding gewesen, auch wenn er alles brav mitgemacht hat, bei Facebook und Twitter, wie all die anderen.

Kevin Großkreutz hat wahrscheinlich wieder mal Mist gebaut. Dafür muss er jetzt büßen. Manchmal erinnert er an Ruhrgebietsgestalten wie Helmut Rahn, die auch mit all dem Ruhm nicht klar gekommen sind. Kevin Großkreutz ist der einzige Weltmeister von 2014, der auch 1954 hätte Weltmeister werden können.

Man kann ihn unreif nennen, unerwachsen, den Nobelpreis für Physik wird Kevin Großkreutz in absehbarer Zeit nicht erhalten. Aber er ist ein Typ. Dieser Fußball ist nicht mehr gemacht für Typen.