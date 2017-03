Nach Prügelei Stuttgart trennt sich von Kevin Großkreutz

Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart hat sich offenbar mit sofortiger Wirkung von Weltmeister Kevin Großkreutz getrennt. Das berichten der TV-Sender Sky Sport News und die "Stuttgarter Nachrichten" übereinstimmend. Der VfB Stuttgart selbst war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Großkreutz war in der Nacht auf Dienstag im Anschluss an eine Party in Stuttgart in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Der sechsmalige Nationalspieler erlitt Kopfverletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Großkreutz war im Januar 2016 für 2,2 Millionen Euro vom türkischen Rekordmeister Galatasaray an den Neckar gewechselt. Sein Vertrag dort lief noch bis 2018. Die Trennung soll am Donnerstagabend nach einem mehrstündigen Gespräch zwischen Großkreutz und der Vereinsführung vereinbart worden sein, wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will.

Präsident Wolfgang Dietrich hatte am Donnerstag verkündet, der VfB könne nach dem Vorfall nicht zur Tagesordnung übergehen. Manager Jan Schindelmeiser hatte betont, der Klub werde "gewissenhaft und verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen". Trainer Hannes Wolf nannte das Geschehene "keine schöne Geschichte", betonte aber, für mögliche Konsequenzen sei nicht er, sondern der Verein verantwortlich.