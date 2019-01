Kevin-Prince Boateng wechselt auf Leihbasis zum spanischen Tabellenführer FC Barcelona. "Barça, ich komme!", kündigte der 31-Jährige beim Sender "Sky Sport Italia" an. "Ich bin traurig, dass ich Sassuolo verlasse, aber es ist eine große Chance", sagte Boateng.

Wie der FC Barcelona mittlerweile bestätigt hat, handelt es sich um eine Leihe mit einer Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro.

Der Bruder des deutschen Nationalspielers Jérôme Boateng gewann vergangene Saison mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal, bevor er auf eigenen Wunsch hin nach Italien wechselte. Zuletzt hatte sich Boateng mit Aussagen zu Rassismus in den italienischen Stadien zu Wort gemeldet. Boateng lief den Großteil seiner Karriere im offensiven Mittelfeld auf, bei Sassuolo kam er diese Saison auch als Mittelstürmer zum Einsatz.

Bereits in der Saison 2016/2017 spielte der gebürtige Berliner in der Primera División für UD Las Palmas. In der Bundesliga bestritt er für Hertha BSC und Schalke 04 jeweils rund 40 Pflichtspiele. Seine wohl wichtigste Karrierestation war der AC Mailand, wo er gemeinsam mit Superstars wie Zlatan Ibrahimovic und Andrea Pirlo spielte.