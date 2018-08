+++ TRANSFER KURZ VOR ABSCHLUSS +++

Sahin kurz vor Wechsel zu Werder

Laut des Sportnachrichtensenders "Sky Sport News" soll Werder Bremen kurz vor einer Verpflichtung von Nuri Sahin von Borussia Dortmund stehen. Der Mittelfeldspieler spielte in den ersten Partien unter Trainer Lucien Favre keine Rolle und scheint nach den Verpflichtungen von Thomas Delaney und Axel Witsel keine sportliche Perspektive mehr in Dortmund zu haben.

In Bremen würde der 29-Jährige mit Philipp Bargfrede um den Platz im defensiven Mittelfeld konkurrieren. Aktuell haben die Bremer mit dem jungen Ole Käuper nur einen zweiten etatmäßigen defensiven Mittelfeldspieler im Kader.

Sahin gewann mit dem BVB einmal die Deutsche Meisterschaft, wurde 2017 Pokalsieger und lief bislang 274-mal für die Borussia auf.

+++ TRANSFER FIX +++

Tuchel holt Choupo-Moting und Bernat nach Paris

Überraschender Transfer am Deadline Day: PSG-Coach Thomas Tuchel hat auf einer Pressekonferenz verkündet, dass sich Eric-Maxim Choupo-Moting Paris Saint Germain anschließend wird. Der Offensivspieler kommt ablösefrei vom Premier-League-Absteiger Stoke City. Choupo-Moting und Tuchel haben eine gemeinsame Vergangenheit: Der deutsche Trainer trainierte den Nationalspieler Kameruns zwischen 2011 und 2014 bei Mainz 05.

Doch Tuchel bestätigte noch einen weiteren Wechsel, dieser kam allerdings weniger überraschend. Juan Bernat wechselt für 14 Millionen Euro vom FC Bayern an die Seine. Der Linksverteidiger war beim deutschen Rekordmeister hinter David Alaba nie über die Reservistenrolle hinausgekommen. (bam)

Trapp zurück bei der Eintracht

"Kevin Trapp ist zurück!" - so betitelte Eintracht Frankfurt ein zweiminütiges Video, in dem der Klub die Rückkehr von Nationaltorhüter Kevin Trapp in die Bundesliga verkündet. Die Veröffentlichung des Clips war vermutlich ein Fauxpas, denn er verschwand nach kurzer Zeit wieder. Dennoch scheint es, als habe die Eintracht ihren ehemaligen Torwart von Paris Saint-Germain zurückgeholt. Laut "Kicker" wird er für ein Jahr ausgeliehen.

"Ich hatte verschiedene Angebote", sagt Trapp in dem Video, "für mich war einfach klar, dass, wenn ich die Möglichkeit habe, hierher zurückzukommen, ich das unbedingt machen will". Der 28-Jährige war 2015 nach Paris gewechselt, zur klaren Nummer eins beim Klub wurde er in dieser Zeit nie. Zur aktuellen Saison hatte Trainer Thomas Tuchel auf den neu verpflichteten Gianluigi Buffon gesetzt.

Überraschend kommt die Nachricht nicht, denn über eine Trapp-Rückkehr zur Eintracht wurde schon seit einigen Tagen spekuliert. Die Verpflichtung und Vorstellung des ehemaligen Eintracht-Keepers wurde für diesen Freitag erwartet. Schlechte Nachrichten sind dies für Frankfurts bisherige Nummer eins, Frederik Rönnow. Der Däne war erst vor der Saison zur Eintracht gewechselt, um den nach Leverkusen abgewanderten LukᚠHrádecký zu ersetzen. (tip/sid)