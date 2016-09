Champions League Kiew trägt das Endspiel 2018 aus

Das Finale der Champions-League-Saison 2017/18 findet in Kiew statt. Den Austragungsort in der Ukraine bestimmte das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) in Athen. Durchaus eine politische Entscheidung: Kurz nach dem Finale beginnt die WM in Russland, mit dem die Ukraine seit Jahren im Konflikt steht.

Das Olympiastadion in der ukrainischen Hauptstadt bietet Platz für mehr als 70.000 Zuschauer. Das Endspiel der laufenden Saison der Königsklasse steigt am 3. Juni 2017 im Millennium Stadium von Cardiff in Wales.