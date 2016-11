Verletzung in Frankreich Coman fällt für zwei Monate aus

Kingsley Coman von Bayern München hat sich beim Training der französischen Nationalmannschaft schwer verletzt. Der 20-Jährige erlitt nach Angaben des Deutschen Rekordmeisters einen Außenbandriss im Kniegelenk und einen Kapselriss im Sprunggelenk des linken Beins. Coman werde zwei Monate ausfallen und damit im Jahr 2016 kein Spiel mehr machen, das hätten eingehende Untersuchungen ergeben.

Die Équipe tricolore hatte über Comans Blessur nach dem Zwischenfall vom Mittwoch lediglich mitgeteilt, dass der Außenstürmer für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Schweden und die Elfenbeinküste ausfallen werde.

Münchens Defensivspieler Javi Martínez könnte hingegen zurückkehren und bereits am 19. November (18.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) im Top-Spiel bei Borussia Dortmund wieder zum Kader gehören. Der an einer Muskelverletzung laborierende Spanier soll am kommenden Montag wieder ins Training einsteigen. Martínez hatte sich die Blessur Ende Oktober zugezogen.