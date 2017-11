Kölns Sieg über Arsenal Wenn nur die Bundesliga nicht wäre

Ein Lachen erfüllte den Raum, als jemand Peter Stöger auf die beachtliche Bilanz seiner Kölner Mannschaft in den Pokalwettbewerben der laufenden Fußballsaison ansprach. "Ja, wir sind 'ne echte Pokalmannschaft", scherzte der Trainer des 1. FC Köln nach dem schwer erkämpften 1:0-Sieg über den FC Arsenal. In DFB-Pokal und Europa League haben die Kölner tatsächlich vier von sieben Spielen gewonnen, während sie in der Bundesliga immer noch auf ihren ersten Erfolg warten.

In diesem Moment war die ganze Ambivalenz dieses Fußballabends zu spüren. Ergriffen hatten die Leute im Stadion ihre Europapokallieder gesungen, in der Schlussphase wurde jeder gewonnene Zweikampf wie eine Heldentat gefeiert, und nach dem Abpfiff begab sich die Mannschaft auf eine Ehrenrunde, als habe sie gerade Historisches geleistet.

Kostbar ist vor allem das Erlebnis

"Das sind Abende, die man so schnell nicht vergessen wird", sagte Torwart Timo Horn, "wir haben 25 Jahre nicht europäisch gespielt, dann gegen Arsenal zu gewinnen, ist etwas ganz Besonderes." Doch auch der Schmerz des Niedergangs lag wie ein feiner Nebel über diesem zweiten Europapokalheimsieg in Serie. Alles könnte so schön sein, wenn nur die Bundesliga nicht wäre.

Weil jetzt schon Außergewöhnliches nötig scheint, um nicht wieder in die zweite Liga abzusteigen, war die Freude über den Sieg durchsetzt von einem Gefühl der Melancholie. Die Trauer über den Zusammenbruch des im Sommer noch so strahlenden Kölner Fußballprojektes, dem eine große Zukunft bevorzustehen schien, ist zum ständigen Begleiter des Effzeh geworden. Wobei diese emotionale Note das Erlebnis eher noch intensiver machte. "Was nach dem 1:0 für eine Stimmung war, so etwas habe ich noch nicht erlebt, darum spielt jeder Fußball", sagte Jannes Horn, der sein vielleicht bestes Spiel für den FC bestritten hatte, seit er aus Wolfsburg an den Rhein gewechselt ist. Da war es dann auch egal, dass sich nach dem Abpfiff herausstellte, dass dieser Sieg überhaupt nicht nötig war.

Um in die K.-o.-Phase des Wettbewerbs einzuziehen, müssen die Kölner Anfang Dezember in Belgrad gewinnen, mit einem 1:1 gegen Arsenal wäre die Ausgangslage exakt die gleiche gewesen. Kostbar bleibt aber das Erlebnis.

In der Europa League startete das Team mit drei Niederlagen, zwei Partien später ist die Wende vollbracht, sie stehen sogar vorläufig auf Rang zwei der Tabelle. Genau so einen Umschwung sehnen die Kölner in der Bundesliga herbei. Und wenn es im Pokal klappt, warum dann nicht auch in einem anderen Wettbewerb? Denn die Mannschaft lebt. Nicht nur Stöger zeigte sich "beeindruckt vom bedingungslosen Kampf" seines Teams. Neben Jannes Horn bereicherten auch Salih Özcan, Lukas Klünter und am Ende sogar der eher filigrane Milos Jojic die Partie mit einer Zweikampfwucht.

Allerdings zog sich mit Dennis Maroh ein weiterer wichtiger Verteidiger eine Muskelverletzung zu, und lange Zeit war auch zu sehen, auf welcher Ebene die Kölner derzeit nicht das Format für höhere Ambitionen haben. Die Sturmreihe mit Yuya Osako, Jhon Córdoba und Sehrou Guirassy stolperte zunächst über den Rasen, als habe sie noch nie auf einem solchen Niveau Fußball gespielt. Córdoba wurde sogar ausgepfiffen, als er nach komplett misslungener Leistung leicht angeschlagen ausgewechselt wurde. Dafür setzte Guirassy irgendwann ein lautes Zeichen der Hoffnung.

Guirassy sorgt für den Befreiungsmoment

Der Franzose wird wohl auch kein Weltklassestürmer mehr, ihm fehlen Tempo und Strafraumpräsenz. Doch er erkämpfte den Elfmeter und war dann so selbstbewusst, den Ball höchstselbst ins Tor zu knallen. Das war ein Befreiungsmoment, plötzlich wirkte Guirassy leichtfüßiger und selbstbewusster, was im Spiel gegen Hertha BSC am Sonntagabend und den Wochen danach noch wichtig werden könnte.

Ebenso wie eine andere Personalie, die am Rande der Partie diskutiert wurde. Dem Vernehmen nach haben die Kölner Horst Heldt, dem Sportdirektor von Hannover 96, das Angebot unterbreitet, möglichst sofort die Nachfolge des zurückgetretenen Jörg Schmadtke anzutreten. Der Transferfachmann, der im nahen Königswinter aufgewachsen ist und in Köln seine Profikarriere als Spieler begann, würde wohl auch gerne kommen, nun müssen die Klubs sich auf einen Wechsel einigen.

"Heldt ist ein erfahrener Mann, der viele Erfolge vorweisen kann, aber er hat in Hannover einen Vertrag, das ist der Status quo", erklärte Finanzgeschäftsführer Alexander Wehrle, und Hannovers Präsident Martin Kind kündigte an, seinem Angestellten keine Freigabe zu erteilen. Normalerweise lassen sich solche Dinge mit einer Ablösesumme klären. Zumindest an diesem Abend hofften die Kölner also auf ein Happy End mit Heldt, der Wende in der Liga und weiteren Europapokalheimspielen im kommenden Jahr.