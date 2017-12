Boxing Day in England 52.000 Leidensgenossen

Wir standen. Warum standen wir? Warum zur Hölle?

Mich überkam die Lust, irgendetwas kaputt zu machen - oder zumindest den Busfahrer anzuschreien, er möge sein Gefährt doch bitte in Bewegung setzen. Eine Stunde Verspätung sei schließlich genug. Wenn ich es schon nicht zum Anpfiff ins Stadion schaffen würde, wäre ich zumindest gerne noch vor der Halbzeitpause da.

Ich habe in diesem Jahr meinen ersten Boxing Day erlebt, das Hochamt des englischen Fußballs am zweiten Weihnachtstag. Doch der Weg dorthin war weit - und auf der letzten Etappe ziemlich frustrierend. Vom Weihnachtsurlaub in meiner Heimat in Niedersachsen ging es morgens um neun mit der Bahn nach Berlin, von dort per Flugzeug nach Manchester. Vom Flughafen in Manchester sollte mich ein "National Express"-Reisebus zum Spiel des FC Liverpool gegen Swansea City bringen, Anpfiff um 17.30 Uhr Ortszeit.

Wäre der Bus planmäßig unterwegs gewesen, wäre ich eine Dreiviertelstunde vor Beginn des Spiels in Liverpool angekommen. Knapp, aber ausreichend. Doch der Bus kam zu spät am Flughafen in Manchester an. Und als er dann endlich da war und die Passagiere ihre Plätze eingenommen hatten, fuhr er nicht los. Meine in den Tagen zuvor aufgestaute Besinnlichkeit verflog rasend.

Ich habe dann natürlich nichts kaputt gemacht und niemanden angeschrien. Und als der Bus endlich gestartet war und durch den dunklen Nachmittag in Englands Nordwesten steuerte, tat der Fahrer alles dafür, ein bisschen Zeit aufzuholen. Außer dem Anpfiff und Liverpools frühem Führungstreffer durch Philippe Coutinho, der sehr ansehnlich gewesen sein soll, wie mir ein Freund per WhatsApp mitteilte, verpasste ich nicht viel. Ich hatte noch genug Zeit, die Atmosphäre aufzusaugen an diesem heiligen Termin.

Winterpause? Können die verweichlichten Festlandeuropäer gerne machen!

Fußball am Boxing Day ist ein Mythos, eine von den Engländern in Ehren gehaltene Tradition, ein Fest ihrer Andersartigkeit. Winterpause? Können die verweichlichten Festlandeuropäer gerne machen, haben die Menschen auf der Insel aber nicht nötig. Ich hörte davon, dass die Stadien der Premier League am zweiten Weihnachtstag voll seien mit Familien, dass das Publikum in Singstimmung sei und der Fußball gerne verrückt spielen würde. Entsprechend hoch waren meine Erwartungen. Und irgendwie wurden sie enttäuscht und erfüllt zugleich.

Die Atmosphäre an der Anfield Road war speziell. Die leisen Phasen, die es in jedem Spiel in England gibt, kamen mir besonders leise vor. Die Zuschauer verfolgten das Geschehen auf dem Rasen lange Zeit schweigend. Kein Wunder nach zwei Tagen festlicher Völlerei im warmen Wohnzimmer. Ich hatte den Eindruck, dass viele Leute nur ins Stadion gekommen waren, weil man das eben macht an Weihnachten. Der Tradition wegen. Man schleppt sich so durch. 52.000 Leidensgenossen. Der Boxing Day ist eine anstrengende Angelegenheit.

An Weihnachten wird eben gesungen

Die stimmungsvollen, die erhabenen Momente, die es in jedem Spiel an der Anfield Road gibt, empfand ich allerdings als besonders stimmungsvoll, als besonders erhaben. Wenn die Zuschauer erst einmal anfingen zu singen, dann sangen sie euphorischer, mit mehr Hingabe als sonst. Weil Weihnachten eben ein Fest ist, an dem gesungen wird. Unter dem Tannenbaum und unter dem Stadiondach.

Außerdem bot das Spiel Anlass zur Fröhlichkeit: Liverpool gewann 5:0, vier Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Gegen Ende der Partie wurde deshalb ziemlich viel gesungen. Natürlich auch "You'll never walk alone", das Lied, das auch in Dortmund oder Braunschweig interpretiert wird, aber an der Anfield Road seinen Ursprung als Hymne des Fußballs hat. Und als die Melodie von allen Seiten durch das hell erleuchtete, weihnachtlich kalte Stadion klang, war mir klar, dass sich das alles gelohnt hatte. Der lange Tag, die Bahnfahrt, der Flug.

Und natürlich auch: das Warten darauf, dass der Bus endlich losfuhr.