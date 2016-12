Beiersdorfers Aus beim HSV Er war stets bemüht

Es wurde zuletzt mal wieder gefeiert beim Hamburger SV. "Oh wie ist das schön! Sowas hat man lange nicht gesehen!", sangen die Zuschauer im Volksparkstadion nach dem 1:0-Erfolg gegen Augsburg am vergangenen Wochenende. Es war der erste Heimsieg seit April, der zweite Sieg nacheinander, das vierte Spiel ohne Niederlage. Der Klub hat sich vom letzten auf den Relegationsplatz vorgearbeitet, der Klassenerhalt ist wieder eine realistische Option. Für HSV-Verhältnisse geht es steil bergauf.

Trotzdem ist es richtig, dass der Aufsichtsrat die Abberufung von Klubchef Dietmar Beiersdorfer beschlossen hat. Die Frage, ob jemand geeignet ist für dieses Amt oder nicht, muss grundsätzlich beantwortet werden und darf nicht nur von ein paar Spielen abhängig sein. Und Beiersdorfer ist nicht geeignet für dieses Amt, das haben die vergangenen zweieinhalb Jahre gezeigt.

Der ehemalige HSV-Spieler und Sportdirektor des Klubs hat es nicht geschafft, auf den wichtigsten Posten Konstanz herzustellen, hat zwei Manager und vier Trainer verschlissen, Übergangslösungen eingerechnet. Trotz neuer Spieler für insgesamt rund 90 Millionen hat sich der Klub sportlich keinen Zentimeter bewegt, zumindest nicht nach vorne. Auch die Abhängigkeit von Geldgeber Klaus-Michael Kühne hat Beiersdorfer zu verantworten. Und dann ist da noch die verheerende Außendarstellung. Zuletzt blamierte sich Beiersdorfer mit der Suche nach einem Sportchef, die nicht nur erfolglos geblieben, sondern nach Aussage verschiedener Kandidaten auch höchst unprofessionell gelaufen war.

Zweieinhalb Jahre Beiersdorfer, das waren zweieinhalb Jahre voller Missgeschicke, zweieinhalb Jahre des Zögerns und Zauderns. Beim HSV ist die romantische Idee gescheitert, mit einem Helden der Vergangenheit einen Neuanfang zu starten und die Zukunft zu gestalten. Beiersdorfers Aus war überfällig.

Bei der Moderation des Vorgangs hat der Aufsichtsrat ein schlechtes Bild abgegeben. Er hat den Klubchef in den vergangenen Wochen öffentlich demontiert, vor allem in Person von Karl Gernandt, dem Vorsitzenden des Gremiums. Ein von ihm gestelltes Ultimatum hatte Beiersdorfer zwar überstanden, weil der HSV plötzlich zu punkten begann. Doch anstatt dem Klubchef danach den Rücken zu stärken und Geschlossenheit zu demonstrieren, wie es in der prekären Lage der Hamburger nötig gewesen wäre, beließ ihn der Aufsichtsrat im Schwebezustand. Er war ein Klubchef auf Abruf.

Zum Ende der Zusammenarbeit musste sich Beiersdorfer anhören, dass seine Arbeit in vielen Bereichen erfolgreich gewesen sei, aber eben leider nicht im Kerngeschäft Fußball-Bundesliga. Nach dem Motto: er war stets bemüht.

Erstaunlich, dass sich jemand gefunden hat, der unter diesen Bedingungen arbeiten und Beiersdorfers Nachfolge antreten möchte.

DPA Heribert Bruchhagen

Die Hamburger gehen bei der Neubesetzung des Klubchef-Postens nach einem alten Muster vor. Sie holen jemanden zurück, der schonmal da war: Heribert Bruchhagen, Anfang der Neunziger Manager beim HSV, ist allerdings niemand, der wie Beiersdorfer romantische Gefühle bedient. Das muss er auch nicht. Es geht ums Überleben für die Hamburger.

Für Bruchhagen sprechen seine Erfahrung und seine vielfältigen Kontakte. Besonders originell ist es allerdings nicht, für die wichtigste Position im Klub jemanden zu engagieren, der eigentlich schon im Ruhestand war.