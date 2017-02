Benfica-Stürmer Mitroglu Der Grieche vom Niederrhein in Portugal

Am Abend werden in Neukirchen-Vluyn ein paar Leute in der Kneipe sitzen und Benfica Lissabon gegen Borussia Dortmund die Daumen drücken. Neukirchen-Vluyn ist nicht gerade der Nabel der Fußballwelt, das Städtchen im Kreis Wesel am Niederrhein mit seinen 27.000 Einwohnern liegt eingebettet zwischen Duisburg und Krefeld, es ist eine Region, in der der Fußball schon bessere Zeiten gesehen hat.

In den Neunzigerjahren war hier noch die Bundesliga zu Hause. Der MSV Duisburg und Bayer Uerdingen gehörten zur deutschen Elite, und in Neukirchen-Vluyn saß ein kleiner Junge namens Kostas Mitroglu und fieberte am Wochenende mit, wenn die Stars in der Nachbarschaft zu Gast waren.

Mitroglu, mit seinen Eltern aus Griechenland nach Deutschland gekommen, ist mittlerweile weiter gewandert. England, wieder Griechenland, jetzt Portugal. Aus dem kleinen Jungen Kostas ist der 28-jährige griechische Nationalspieler Mitroglu geworden. Und der Stürmer, der am Abend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League (20.45 Uhr Sky, Liveticker SPIEGEL ONLINE) die nötigen Tore für Benfica gegen den BVB schießen soll.

Von Mönchengladbach in die Welt

Fußball hat Mitroglu am Niederrhein gelernt, gebolzt hat er auf dem Trainingsplatz des Julius-Stursberg-Gymnasium, bei TuS Preußen-Vluyn und beim SV Neukirchen ist er dem Ball hinterhergerannt, Und während in Neunkirchen-Vluyn das Leben weiterging, die Junge Union Jahr für Jahr ihr Osterfeuer am Schloss Bloemersheim entzündete und die Stadt nach Pfingsten die Vluyner Kirmes feierte, ging der Weg von Kostas Mitroglu hinaus in die Welt. Erst nicht ganz so weit weg, zu Borussia Mönchengladbach ins U23-Team, aber dann ging es rasant los.

2007 wechselte er für eine Transfersumme von 200.000 Euro zu Olympiakos Piräus, und aus dem Regionalligaspieler war schon kurze Zeit später ein Champions-League-Profi geworden. Im Dezember 2007 feierte er sein Debüt in der Königsklasse. Der Gegner hieß Werder Bremen - allein das zeigt schon, wie lang die Profikarriere von Mitroglu mittlerweile währt.

AFP Benfica-Trainer Rui Vitoria

Über die Leihstationen Panionios und Atromitos Athen führte der Weg weiter nach England zum FC Fulham, 15 Millionen Euro gaben die Londoner immerhin für ihn aus, um Mitroglu anschließend zwei ganz neue Profi-Erfahrungen machen zu lassen. Er saß nur auf der Bank oder gar auf der Tribüne, und er erlebte den Abstieg mit. Damit war das Gastspiel auf der Insel auch schon wieder beendet. Fulham lieh den Stürmer zunächst wieder an Olympiakos aus, später an Benfica. Seit 2015 trifft er jetzt für den portugiesischen Rekordmeister, allein in dieser Spielzeit stehen schon zehn Saisontore auf der Uhr, am vergangenen Wochenende traf er gleich zwei Mal.

Auf dem Weg zum siebten Meistertitel

96 Ligatore in Griechenland und Portugal, dazu sechs Meistertitel mit Olympiakos und Benfica, eine solche Erfolgsbilanz ist auch dem griechischen Verband nicht verborgen geblieben. Noch Otto Rehhagel berief Mitroglu 2009 erstmals in die Nationalelf, mittlerweile hat er 52 Mal das Trikot der Griechen getragen, war bei der WM 2014 dabei, 2012 war er Griechenlands Fußballer des Jahres.

Mitroglu spielt in einer Mannschaft, die sich den Rang der Nummer eins des Landes zurückerobert hat, nach vielen Jahren, in denen der Erzrivale FC Porto enteilt zu sein schien. Der umtriebige Trainer Rui Vitoria und der noch viel umtriebigere Präsident Luis Filipe Vieira, ein Unternehmer mit dem wenig schmeichelhaften Beinamen "Reifen-Gaddafi", setzen auf eine geschickte Nachwuchsarbeit. Und auf eine Transferpolitik, bei der die Besten Jahr für Jahr für viel Geld an die europäischen Spitzenvereine abgegeben werden: Der Transferüberschuss seit 2010 beträgt über 300 Millionen Euro. Der ist allerdings auch nötig. Die Schuldenlast des Klubs liegt ebenfalls bei über 300 Millionen.

Sportlich hat Trainer Vitoria den Aderlass durch den Abgang von Spielern wie Renato Sanches (Bayern München), Goncalo Guedes (PSG) oder Nico Gaitan (Atletico Madrid) bisher einigermaßen kompensieren können. Zumindest für die nationale Liga reicht das Potenzial von Mitroglu und Co immer noch, Benfica führt die Tabelle knapp vor Porto und deutlich von Sporting an, es sieht nach der siebten Fußball-Meisterschaft in der Karriere Mitroglus aus. So etwas hat noch nie einer aus Neukirchen-Vluyn geschafft.