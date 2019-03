Als alles schon verloren war und ihm der Hass entgegenschlug, bewies Domenico Tedesco Größe. Der Trainer des FC Schalke 04 ertrug die Wut. Er schien sie aufzusaugen, damit sie seine Mannschaft vielleicht ein bisschen verschonen möge.

Wie der 33-Jährige nach dem 0:4-Debakel seiner Elf gegen den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf in die schäumende Fankurve schritt. Wie er sich vor den tobenden Anhängern aufstellte, sie mit einer Geste um Vergebung bat. Und wie Tedesco dann ohne Regung im Gesicht und mit den Händen in den Taschen akzeptierte, dass der Zorn nur noch stärker auf ihn niederregnete, das hat man in dieser Form selten gesehen in der Fußball-Bundesliga. Das sah schon nach Selbstkasteiung aus. In diesem Moment war Domenico Tedesco vielleicht der einsamste Mensch der Welt.

"Uns dem Publikum zu stellen, das ist das Mindeste, was wir tun können", sagte der Schalker Trainer über seinen Bußgang. Und dann beschrieb er, was 90 Minuten lang die Schalker Anhängerschaft so zürnen ließ: "Die Vorstellung von uns war so leer, das war mutlos", sagte Tedesco. Seine Mannschaft sei von Anfang nervös gewesen, "wir waren wie gehemmt".

Schalke 04, 0:4 an die Wand gespielt von einem Aufsteiger, der nicht viel mehr wollte als den Gegner auszukontern. Und diesen Gefallen tat Tedescos Team der Fortuna, indem es immer wieder schlimme Fehler im Aufbauspiel produzierte. Dodi Lukebakio nach einem Handelfmeter (35.), zweimal Dawid Kownack (62., 84.) und Benito Raman (68.) erzielten die Treffer.

"Ich bin keiner, der sich verpisst"

Das 0:4 stürzt nicht nur Schalke in eine schwere Krise. Der Vizemeister des Vorjahres hat als Tabellen-14. sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Der Abstand kann bei einem Stuttgarter Sieg gegen Hannover am Sonntag (15.30 Uhr, TV: Sky; Liveticker SPIEGEL ONLINE) auch noch auf vier Zähler schrumpfen. Für Tedesco ist es die schwierigste Zeit seiner noch jungen Karriere.

"Ich bin keiner, der sich verpisst", antwortete Tedesco, als er gefragt wurde, ob er bei dieser desolaten Lage zurücktreten werde, "ich glaube an meine Arbeit und an meine Spieler. Wir müssen da jetzt rauskommen." Am Dienstag wird der neue Sportvorstand bei den Schalkern vorgestellt.

Jochen Schneider, der den Posten des zurückgetretenen Christian Heidel übernimmt, saß gegen Düsseldorf schon im Stadion. Möglich, dass seine erste Maßnahme die Suchen nach einem neuen Trainer sein wird. Ob er noch genug Kredit in der Chefetage besitzt? "Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht", sagte Tedesco.

Ultras nehmen Stambouli die Kapitänsbinde ab

Dass das Debakel gegen Düsseldorf Tedescos letztes Spiel für Schalke 04 war, ist durchaus möglich. Es war die sechste Partie ohne Sieg in Folge. In den vergangenen drei Bundesliga-Heimspielen traf Schalke kein einziges Mal, was die Einstellung eines Vereinsnegativrekords bedeutet. 23 Punkte nach 24 Ligaspielen, das ist die schlechteste Bilanz der Schalker seit 36 Jahren.

Wie gereizt die Stimmung auf Schalke ist, bekam auch Ersatzkapitän Benjamin Stambouli bei seinem Versuch zu spüren, besänftigenden auf die verärgerten Ultras in der Nordkurve einzuwirken. "Die haben mir die Kapitänsbinde abgenommen. Das war sehr schwer für mich", sagte er. "Wir sind kleine Spieler in einem großen Verein, es ist Zeit für uns zu zeigen, dass wir Männer sind."

Die Transferpolitik ist Teil des Problems

Die Probleme des Klubs sitzen nicht allein auf der Trainerbank. Nach dem völlig überraschenden Platz zwei in der Vorsaison glaubte man sich beim Revierklub stärker als man tatsächlich war. Das weckte Erwartungen in einem Umfeld, in dem das Erwartungsmanagement selten gut funktioniert. Als die Spielzeit dann mit fünf Niederlagen begann, schlug die Euphorie in Missfallen um. Und es war klar, dass es eine komplizierte Saison werden würde.

Zudem hat Schalke nicht gut eingekauft. Kaum ein Transfer in dieser Saison funktionierte bisher. Weder der durchaus talentierte Angreifer Mark Uth, noch der Ballverteiler Sebastian Rudy oder der ehemalige Frankfurter Stabilisator Omar Mascarell - keiner konnte voll überzeugen. Auch der aus Hannover geholte Verteidiger Salif Sané scheint auf Schalke plötzlich eine Klasse schlechter zu sein.

Nun kann man sagen, dass es Tedescos Job ist, seine Spieler besser zu machen. Allerdings stellte ihm Heidel auch eine Mannschaft zusammen, die eher für Ballbesitzfußball gedacht war. Der Erfolg der Vorsaison aber basierte auf einer besonderen Defensivstrategie Tedescos.

Zu einer Defensivstrategie wollen sie bei Schalke jetzt wieder zurück: "Wichtig ist, dass wir kämpfen. Scheiß auf spielerische Lösungen", sagte Daniel Caligiuri. Es sei jetzt wichtig zu erkennen, "in welcher Situation wir sind", sagte der Flügelspieler.

Die Situation heißt Abstiegskampf. Die Frage ist, ob Domenico Tedesco das kann. Und ob man ihn bei Schalke noch lässt.

Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 0:4 (0:1)

0:1 Lukebakio (35., Handelfmeter nach Videobeweis)

0:2 Kownacki (62.)

0:3 Raman (68.)

0:4 Kownacki (84.)

Schalke: Nübel - Bruma, Salif Sane, Nastasic (46. Skrzybski) - Caligiuri, Mendyl - Stambouli, Bentaleb - Uth (77. Embolo), Harit - Burgstaller (61. Kutucu)

Düsseldorf: Rensing - Matthias Zimmermann, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Sobottka (71. Andre Hoffmann) - Raman (76. Usami), Barkok, Fink, Kownacki - Lukebakio (86. Ducksch)

Schiedsrichter: Brych

Zuschauer: 60.322

Gelbe Karten: Burgstaller, Uth, Nastasic, Bruma - Sobottka, Kownacki