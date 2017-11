Rundschreiben des DFB Alle Macht dem Videoassistenten

Laut Bernd Leno macht das Eingreifen des Videoassistenten bei Bundesligaspielen "viel kaputt", Christian Streich hielt einige Entscheidungen am vergangenen Wochenende schlicht für "absurd", und Rudi Völler nannte den Videobeweis einen "Stimmungskiller". Die Opposition gegen die technische Entscheidungshilfe wächst.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat auf die Kritik nach Informationen des "Kickers" auf bemerkenswerte Weise reagiert: Der Verband weicht die vor der Saison festgelegten Regeln auf.

In einem Schreiben von 25. Oktober soll der DFB alle Bundesligisten darüber informiert haben, dass die Videoassistenten auch in "schwierigen Situationen" eingreifen können, "in denen die Einordnung der Schiedsrichterentscheidung in die Kategorie 'klarer Fehler' nicht zweifelsfrei gewährleistet ist". Der Verband hat mittlerweile bestätigt, dass es das entsprechende Rundschreiben gab.

Vor Einführung der Regelneuerung hatte es noch geheißen, der Videobeweis solle nur dann zum Einsatz kommen, "wenn der Schiedsrichter auf dem Spielfeld eine klare Fehlentscheidung getroffen oder eine entscheidende Szene übersehen hat". Am vergangenen Spieltag war es zu einer Vielzahl von Eingriffen des Videoassistenten gekommen. Einige Szenen wie der Platzverweis des Freiburgers Caglar Söyüncü wurden im Anschluss kontrovers diskutiert.