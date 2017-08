+++ Fußball-Transferticker +++ PSG zerrt auch an Mbappé

+++DAS GELD MUSS WEG+++

PSG offenbar vor Einigung mit Mbappé

Der Rekordtransfer der Fußballgeschichte ist gerade erst abgeschlossen und der Brasilianer Neymar für 222 Millionen Euro von Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt, da bahnt sich bereits der womöglich zweitteuerste Transfer an: Dass PSG gerne auch Monacos 18-jähriges Offensivtalent Kylian Mbappé verpflichten würde, ist bekannt. Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, haben sich beide Vereine nun grundsätzlich auf einen Transfer einigen können. Nur die konkreten Modalitäten sollen noch ungeklärt sein. Monaco möchte im Gegenzug offenbar auch einen PSG-Spieler bekommen. Interessant dürfte auch sein, wie Paris den zweiten Transfer im dreistelligen Millionenbereich innerhalb weniger Wochen in Einklang mit dem Financial Fair Play der Uefa bringen möchte. (ehh)

+++ ROLLE RÜCKWÄRTS +++

Durm-Wechsel droht zu scheitern

Der scheinbar schon fixe Transfer von Weltmeister Erik Durm von Borussia Dortmund zum VfB Stuttgart droht zu platzen. "Ich gehe davon aus, dass Erik bei uns bleibt", sagte Manager Michael Zorc den "Ruhr Nachrichten". Der 25-Jährige hatte sich vergangene Woche bereits von seinen Mannschaftskollegen in Dortmund verabschiedet. Verschiedene Medien berichteten in den vergangenen Tagen aber, dass die Stuttgarter Ärzte Bedenken und keine uneingeschränkte Kaufempfehlung ausgesprochen hätten. Durm verpasste mit Hüftproblemen große Teile der Vorbereitung in Dortmund. Offizielle Aussagen vom VfB gibt es zu dem Thema nicht. (ehh/dpa)

+++ EX-KAPITÄN HOCH IM KURS +++

Weitere Option für Höwedes

Zieht es Schalkes entmachteten Kapitän Benedikt Höwedes nach Italien? Wie die "Bild" berichtet, soll der Berater von Höwedes ein Angebot von Inter Mailand erhalten haben. Der 29-Jährige soll dort einen Drei-Jahres-Vertrag mit vier Millionen Euro Gehalt bekommen. Der Klub bietet offenbar eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro. Zu den interessierten Vereinen sollen auch der FC Liverpool und Juventus gehören. Im Gespräch mit der Funke-Mediengruppe hatte Höwedes zuvor bestätigt, dass er Anfragen von anderen Klubs erhalten habe. "Ich habe immer gesagt, dass ich einen Wechsel innerhalb der Liga ausschließe und mir grundsätzlich einen Wechsel ins Ausland vorstellen kann." Nun gibt es eine Option mehr. (ehh)

