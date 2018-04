Sieg gegen Schweinsteiger-Klub Ibrahimovic entscheidet Prestige-Duell

Viel war im Vorhinein vom großen Duell mit Zlatan Ibrahimovic die Rede gewesen: Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS eine knappe Heimniederlage kassiert. Das Team aus Illinois verlor gegen die LA Galaxy 0:1 (0:1). Ibrahimovic erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Kopf den entscheidenden Treffer. Für den 36-jährigen Schweden war es der dritte Treffer im dritten Spiel.

Nach dem Seitenwechsel dominierte zwar Chicago, Zählbares sprang dabei jedoch nicht heraus. Der 33-jährige Schweinsteiger spielte vor knapp 22 000 Zuschauern im ausverkauften Toyota Park durch.

Chicago liegt nach der dritten Niederlage in fünften Saisonspiel mit vier Punkten weiter auf dem drittletzten Platz in der Eastern Conference. Die Kalifornier verbessern sich mit 10 Punkten auf den dritten Platz im Westen.