Nach zwei Ligaspielen ohne Sieg hat Real Madrid sein Auswärtsspiel bei Real Betis 2:1 (1:0) gewonnen. Luka Modric (13. Minute), hatte Real in Führung gebracht, Dani Ceballos legte in der 88. Minute per Freistoß nach. Sergio Canales hatte zuvor in der 67. Minute aus - es wäre jedoch ein umstrittenes Unentschieden gewesen.

Geboren in Sevilla spielte Ceballos bereits in der Jugend für Real Betis, bevor er 2017 zu Real Madrid wechselte. Seine Einwechslung in der 74. Minute beim Auswärtsspiel bei Betis war sein erster Einsatz für den neuen Klub gegen seinen alten - und er stand schon wenig später im Mittelpunkt: In der 88. Minute legte sich der 20-Jährige den Ball zum Freistoß zurecht und versenkte ihn im Torwarteck von Pau López. Es war der Siegtreffer für Real.

Ausgerechnet Ceballos! Kurz vor Schluss trifft der Ex-Betis Spieler zum Sieg für Real! pic.twitter.com/mQr0TqpUzA — DAZN DE (@DAZN_DE) January 13, 2019

Bis kurz vor Schluss sah es so aus, als würden die Königlichen zum dritten Mal in Folge in der Liga ohne Sieg bleiben. Den sehenswerten Führungstreffer von Modric (19.) glich Canales aus (67.). Zunächst entschied Schiedsrichter Alejandro Jose Hernandez Hernandez auf Abseits, gab den Treffer aber nach erneuter Prüfung der Situation doch. Es war eine strittige Entscheidung, die Madrid im Meisterschaftsrennen weiter zurückgeworfen hätte.

Durch den Treffer von Ceballos zog Real in der Tabelle jedoch an Deportivo Alaves vorbei und steht nun punktgleich mit dem FC Sevilla auf Platz vier. Allerdings liegen Stadtrivale Atlético (nach einem Sieg gegen Levante) mit fünf und Erzfeind Barcelona (nach einem Erfolg gegen Eibar) mit zehn Punkten mehr weiter deutlich vor Real.

Real Betis - Real Madrid 1:2 (0:1)

0:1 Modric (19.)

1:1 Canales (67.)

1:2 Ceballos (88.)

Betis: Pau Lopez - Barragan, Mandi, Bartra, Francis (67. Tello) - Lo Celso, Carvalho, Guardado (85. Boudebouz) - Canales, Sanabria (88. Loren), Joaquin

Madrid: Navas - Varane, Ramos, Nacho - Carvajal, Casemiro, Valverde (82. Diaz), Reguilon (74. Ceballos) - Modric, Vinicius Junior - Benzema (46. Cristo Gonzalez)

Schiedsrichter: Alejandro Jose Hernandez Hernandez

Gelbe Karten: Carvalho, Guardado - Modric, Ramos, Valverde

Zuschauer: 54.187