La Liga Real müht sich zu Pflichtsieg

Real Madrid hat am sechsten Spieltag der spanischen Liga bei Deportivo Alavés einen Pflichtsieg eingefahren, aber erneut nicht überzeugen können. Der 2:1 (2:1)-Erfolg war saisonübergreifend der zwölfte Auswärtssieg in Folge. In der Fremde läuft es für die Königlichen bisher deutlich besser - noch am Mittwoch hatte Real zu Hause 0:1 gegen Real Betis Sevilla verloren.

Ein Doppelpack des 21-jährigen Zugangs Dani Ceballos (10. und 43. Minute) reichte dem Meister und Champions-League-Sieger. Für Alavés konnte Manu García zwischenzeitlich ausgleichen (40.). Real rückt damit in der Tabelle vorerst auf Rang vier vor. Der Rückstand auf Tabellenführer Barcelona beträgt vier Punkte - Barça spielt allerdings noch am Abend.

Für das Champions-League-Spiel am Dienstag bei Borussia Dortmund (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) muss sich Real steigern. Der BVB wird ein deutlich stärkerer Gegner: Alavés hatte vor dem Spiel weder einen Punkt geholt, noch ein einziges Tor geschossen - so schlecht war noch keine Mannschaft in der Geschichte der spanischen Liga gestartet. Allerdings fehlten bei Real die angeschlagenen Toni Kroos und Karim Benzema. Gareth Bale und Luka Modric wurden geschont. Cristiano Ronaldo stand dagegen von Beginn an auf dem Platz, traf bei seiner besten Aktion aber nur den Pfosten (63.).

Real ging bereits mit dem ersten Chance durch Ceballas in Führung. Anschließend kontrollierten die Gäste zwar die Partie, kamen aber nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor. Mit einem wuchtigen Kopfball gelang García der überraschende Ausgleich. Nur drei Minuten später nutze Ceballas einen Torwartfehler zu seinem zweiten Treffer - und der erneuten Führung. In der zweiten Hälfte kontrollierte Real weiter das Geschehen, drängte aber nicht konsequent auf den dritten Treffer. Alavés hatte sogar Pech und scheiterte je einmal an Pfosten und Latte.