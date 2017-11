Englands Nationalelf der Unbekannten Tammy, Danny, Jesse und Jack

Es mag ja sein, dass der englischen Nationalmannschaft eine blühende Zukunft bevorsteht wegen der vielen Talente, die dem Land gerade Weltmeistertitel in den Altersklassen U17 und U20 geschenkt haben. Doch die Gegenwart ist trist.

Die Auswahl von Trainer Gareth Southgate hat sich derart unspektakulär für die WM in Russland im kommenden Jahr qualifiziert, dass Fans und Fachleute ausnahmsweise nicht den ersten Triumph seit 1966 erwarten, sondern wohl schon zufrieden wären, wenn sich das Team nicht wieder blamieren würde wie bei der EM im vergangenen Jahr. Stichwort: Achtelfinal-Aus gegen Island.

Deshalb ist umstritten, ob die beiden Fußball-Großmächte Deutschland an diesem Freitag (21 Uhr, TV: ARD, Liveticker SPIEGEL ONLINE) und Brasilien am Dienstag die richtigen Testspielgegner sind, um sich auf das Turnier einzustimmen. Zwei Niederlagen, vielleicht sogar zwei klare Niederlagen, würden rechtzeitig zum Jahresausklang vermutlich den letzten Rest Vorfreude auf die WM zerstreuen. Da kann Trainer Southgate noch so sehr darauf beharren, dass es wichtig sei, sich mit starken Gegnern zu messen, um sich zu entwickeln.

Die traditionellen Probleme der Three Lions haben viel damit zu tun, dass es Engländer schwer haben in der Premier League. Die Liga gilt zwar als die beste der Welt, das liegt aber in erster Linie an dem hochkarätigen Personal aus anderen Ländern. Vor allem bei den Spitzenmannschaften spielen heimische Profis nur Nebenrollen.

Die wichtigsten Stützen von Manchester City zum Beispiel, dem Tabellenführer und im Moment vielleicht besten Vereinsteam Europas, stammen aus Belgien (Kevin De Bruyne), Brasilien (Ederson, Fernandinho, Gabriel Jesus) oder Argentinien (Sergio Agüero). Nationaltrainer Southgate hat nur einen begrenzten Bestand an Spielern, aus dem er sein Team zusammenstellen kann.

Vor den Partien gegen Deutschland und Brasilien wird die Lage verschärft durch eine Lawine von Absagen, die im Grunde jeden Testcharakter der Spiele zunichte machen. Torjäger Harry Kane und Dele Alli von Tottenham Hotspur haben sich ebenso verletzt abgemeldet wie Jordan Henderson vom FC Liverpool sowie Raheem Sterling und Fabian Delph von Manchester City. Am Vorabend des Deutschland-Spiels brach sich auch noch Torwart Jack Butland einen Finger und trat die Rückreise zu seinem Klub Stoke City an. Die Pflicht bei den Vereinen hat für viele Profis Vorrang vor der Nationalmannschaft.

Trainer Southgate muss also auf Spieler zurückgreifen, die auf dem europäischen Festland höchstens mäßig bekannt sein dürften. Hier sind einige von ihnen.