Länderspiel zwei Jahre nach den Anschlägen Uns bleibt immer Paris

Wenn ich ehrlich bin: ich habe zunächst gar nicht mehr daran gedacht. Erst als die Reiseunterlagen für das DFB-Länderspiel am Dienstag eintrudelten - Anreise 13. November, Länderspiel gegen Frankreich - waren die Erinnerungen wieder da. An einen kalten Freitagabend von Paris vor zwei Jahren.

Einen Abend, an dem wir alle im Stade de France ein Fußballspiel gucken wollten. Aktuelle Einzelkritiken anlegen, Pressekonferenz, Mixed Zone - das übliche Ritual. Dann erfolgten drei Detonationen während des Spiels, alarmierende Meldungen über Schüsse und Bomben wehten auf die Pressetribüne, und Fußball war die unwichtigste Nebensache der Welt geworden.

Panik in und ums Stadion, als plötzlich noch ein Knall ertönte, die Leute, wie sie mir vom Stadionausgang zurück entgegenrannten, sich hinter die Pfeiler des Stadions gedrückt haben, in der Angst, es seien noch Attentäter in der Nähe, der deutsche Kollege, der in diesem Moment nur raunte: "Ich glaube, das war es", ein Vater, der seinen kleinen Jungen im Deutschlandtrikot im Arm an sich gedrückt hat. Der Knall war nur eine Fehlentzündung eines Motorrads gewesen. Die Bilder sind geblieben.

Solidarität, Zivilisation, städtischer Geist

Auch die Bilder von den Menschen, wie sie nach diesem Moment der Panik ganz ruhig wurden, das Stadion wie von der Polizei angeordnet verließen, geschockt, aber gefasst. Es gibt den Ausdruck "gespannte Ruhe", selten habe ich ihn als so passend empfunden.

Und überall die Anwohner, die die Menschen in ihre Hauseingänge eingeladen haben, um sie in Sicherheit zu bringen. Foyers, die übervoll waren mit Menschen, Schnittchen wurden organisiert, Schlafplätze geschaffen, das war zwischen all dem Schrecken auch ein ganz großes Zeichen von Solidarität, von Zivilisation, städtischem Geist.

Am nächsten Tag, dem Samstag, bin ich kreuz und quer durch Paris gelaufen, die Stadt, in der in der Nacht zuvor 130 Menschen ermordet worden waren, massakriert wie im Musikklub Bataclan, erschossen, als sie im Café saßen oder im Restaurant. Was mich am meisten beeindruckt hatte, war die Gelassenheit der Stadt. Keine Gleichgültigkeit, kein Wegtauchen ins eigene Private, sondern eine Noblesse, wie sie Paris in den guten Momenten hat. In den Tuilerien heiratete an diesem Tag ein junges Paar, das Bild vom weißen Schleier der Braut im Wind hat mich damals berührt, es war schon fast zu viel an Symbolik.

Getty Images Eine Frau gedenkt der Opfer in Paris

Ich war an diesem furchtbaren November-Wochenende nur ein Augenzeuge am Rande, soweit ich weiß, war ich in keiner Minute wirklich in Gefahr, selbstverständlich kein Vergleich mit denen, die wirklich mittelbar und unmittelbar betroffen waren. Daher soll das hier auch bloß nicht wehleidig klingen.

In Hannover nur Nervosität und Ausnahmezustand

Dennoch hat mich die Nähe der Ereignisse tagelang verunsichert, angefasst, bei jeder Sirene, bei jedem Blaulicht bin ich danach zunächst zusammengezuckt, vor allem an diesem bizarren Abend in Hannover nur vier Tage später, als sich DFB und Bundesregierung in den Kopf gesetzt hatten, das folgende Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden unbedingt stattfinden zu lassen, mehr noch, es zum politischen Signal hochzustufen.

Das Spiel wurde dann bekanntlich eine Stunde vor Anpfiff abgesagt, in der ganzen Stadt herrschte greifbare Unsicherheit, Angst, übernervöse Sicherheitskräfte, Ausnahmezustand, wildeste Spekulationen an jeder Ecke. Bis heute wissen wir nicht, ob diese rigorose Maßnahme berechtigt war, ob ein Anschlag in der Luft lag und was wirklich an Hinweisen vorgelegen hat. Der Bundesinnenminister gab eine merkwürdige Pressekonferenz mit dem mittlerweile berühmten Satz: "Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern." Ich fühlte mich damals eher durch diesen Satz verunsichert. Von der Gelassenheit von Paris war hier nichts zu spüren.

Frankreich hat ein gutes halbes Jahr nach den Anschlägen eine Europameisterschaft ausgerichtet, ich bin mit einem mulmigen Gefühl dort hingefahren, ich war wieder im Stade de France, und es war alles normal. So normal das sein kann, wenn ein Fußballspiel von Hunderten von Polizisten gesichert wird. Man gewöhnt sich daran. Wie an so vieles, an das man sich eigentlich nicht gewöhnen sollte.

Im Halbfinale der EM hat Deutschland in Marseille, also eigentlich so weit weg von der Hauptstadt Paris wie möglich, gegen den Gastgeber gespielt und verloren. Die Inbrunst aber, mit der im Stadion zuvor die Marseillaise gesungen wurde, noch ein klein bisschen inniger als sonst, hat mich damals wieder an den 13. November erinnern lassen.

In "Casablanca", dem Film, den jeder gesehen haben sollte und zwar am besten so oft, wie es geht, gibt es die berühmte Szene, in der in Ricks Café die französische Hymne angestimmt wird. Um zu zeigen, dass man sich nicht und niemals unterkriegen lässt. Daran habe ich denken müssen. Uns bleibt immer noch Paris.