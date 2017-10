League Cup Rüdiger trifft bei Chelsea-Sieg, Tottenham verspielt Zwei-Tore-Führung

FC Chelsea - FC Everton 2:1 (1:0)

Der FC Chelsea hat sich im Achtelfinale des League Cup gegen den FC Everton durchgesetzt. Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger brachte den amtierenden englischen Meister Mitte der ersten Halbzeit durch einen Kopfballtreffer in Führung (26. Minute). Lange sah es so aus, als sollte es das einzige Tor des Tages bleiben. Erst in der Nachspielzeit erhöhte Willian auf 2:0 (90.+2). Der postwendende Anschlusstreffer durch Dominic Calvert-Lewin (90.+3) war nur noch Ergebniskosmetik.

Tottenham Hotspur - West Ham United 2:3 (2:0)

Aus 2:0 mach 2:3 - Vizemeister Tottenham Hotspur hat gegen West Ham United die erste Niederlage seit drei Monaten kassiert. Moussa Sissoko brachte die Spurs nach Vorarbeit von Heung-Min Son früh in Führung (6. Minute). Dele Alli erhöhte noch vor der Pause auf 2:0, wieder kam der Assist von Son (37.).

Die Hausherren sahen schon wie der sichere Sieger aus, doch in der zweiten Hälfte drehte West Ham die Partie. André Ayew sorgte mit einem Doppelpack für den Ausgleich (55., 60.), bevor Angelo Ogbonna nach einer Ecke per Kopf den Siegtreffer für die Gäste erzielte (70.). Die Spurs hatten zuvor elfmal in Folge nicht verloren. Für West Ham war es erst der zweite Auswärtssieg in dieser Saison. Zuvor hatten sie nur in der zweiten Runde des League Cup beim Viertligisten Cheltenham Town gewonnen.