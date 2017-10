League Cup Youngster rettet Arsenal, City siegt im Elfmeterschießen

FC Arsenal - Norwich City 2:1 n.V. (1:1, 0:1)

Blamage abgewendet: Das Team von Trainer Arsène Wenger hat im Achtelfinale des League Cups vor eigenem Publikum 2:1 nach Verlängerung gegen Zweitligist Norwich City gewonnen. Joshua Murphy erzielte die Führung für die Gäste (34. Minute). In der 85. Minute wechselte Wenger den erst 18 Jahre alten Angreifer Edward Nketiah für Reiss Nelson ein, wenige Sekunden später traf der Angreifer zum Ausgleich. In der Verlängerung bescherte Nketiah seinem Klub den Siegtreffer zum 2:1-Endstand (96.). Wenger hatte mehrere Stars wie Mesut Özil oder Alexis Sánchez nicht in den Kader berufen.

Swansea City - Manchester United 0:2 (0:1)

Englands Rekordmeister Manchester United hat bei Ligarivale Swansea City gewonnen. Uniteds Matchwinner war Jesse Lingard, der beim 2:0-Sieg beide Treffer erzielte (21. Minute/59.). Manchesters Coach José Mourinho schonte unter anderem Juan Mata und Henrich Mchitarjan. Nemanja Matic und Romelu Lukaku wurden erst in der Schlussphase des Spiels eingewechselt.

Manchester City - Wolverhampton Wanderers 4:1 n.E. (0:0, 0:0)

Premier-League-Tabellenführer hat sich im Duell gegen den Tabellenführer der zweiten englischen Liga, Wolverhampton Wanderers, erst im Elfmeterschießen durchgesetzt. Nachdem es nach 120 Minuten torlos stand, verwandelte Sergio Agüero den entscheidenden Strafstoß. Manchesters Torhüter Claudio Bravo hielt zwei Elfmeter.

Die weiteren Ergebnisse des Achtelfinals:

Leicester City - Leeds United 3:1 (1:1)

AFC Bournemouth - FC Middlesbrough 3:1 (0:0)

Bristol City - Crystal Palace 4:1 (2:1)

Am Mittwoch trifft Meister FC Chelsea auf den FC Everton (20.45 Uhr), Vizemeister Tottenham Hotspur empfängt West Ham United (21 Uhr, beide Spiele im Stream bei Dazn).