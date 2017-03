Leicester im CL-Viertelfinale Shakespeare in Love

Ausgangslage: Das Hinspiel hatte der FC Sevilla 2:1 gewonnen. Was für Leicester nach allgemein gültiger Europapokal-Arithmetik eine gute Ausgangsposition war, wurde Meistertrainer Claudio Ranieri zum Verhängnis. Wegen der Misserfolge in der englischen Liga wurde er im Anschluss entlassen, was im In- und Ausland viel Aufsehen erregte. Auf den Italiener folgte Craig Shakespeare. Der vorherige Ranieri-Assistent mit dem poetischen Namen startete mit zwei Siegen in der Premier League und konnte nun mit einem 1:0-Erfolg - ein klassisches Ergebnis der Leicester-Meistersaison - ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Und Sevilla? Der Europa-League-Sieger der vergangenen drei Jahre hat sich in Spanien zur dritten Kraft hinter Real Madrid und Barcelona gemausert und war favorisiert.

Das Ergebnis: Leicester und Shakespeare schafften einen 2:0-Sieg und gehören zu den acht besten Klubs in Europa.

3 - Craig Shakespeare will be the third English manager to manage a CL knockout game after Sir Bobby Robson and Harry Redknapp. Lions. — OptaJoe (@OptaJoe) 14. März 2017

Startaufstellungen:

Leicester City: Schmeichel - Simpson, Morgan, Huth, Fuchs - Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton - Okazaki, Vardy.

FC Sevilla: Rico - Mercado, Pareja, Rami - Sarabia, Iborra, N'Zonzi, Escudero - Nasri, Yedder, Vitolo.

Erste Hälfte: Sevilla erwischte den besseren Start, vergab durch Samir Nasri die erste gute Torchance (4. Minute). Doch Leicester kämpfte sich mit typischem Leicester-Fußball ins Spiel. Die Gäste durften den Ball haben, City haute sich in jeden Zweikampf und fast jeder fünfte Pass wurde lang nach vorne geschlagen. Shakespeare hat seiner Mannschaft aber auch neue Dinge beigebracht. In der Meistersaison war kein einziges Tor nach ruhenden Bällen gefallen, nun traf Kapitän Wes Morgan nach einem Freistoß von Riyad Mahrez mit dem Oberschenkel (27.).

REUTERS Leicester-Trainer Craig Shakespeare

Zweite Hälfte: Shakespeare hatte Leicester innerhalb weniger Tage den Glauben an die bewährte Spielweise zurückgegeben. Sein oder nicht sein hängt im Fußball manchmal aber auch an anderen Kleinigkeiten: Sevilla kam spielerisch stärker aus der Kabine und hatte durch den Ex-Schalker Sergio Escudero die Riesenchance zum Auswärtstor. Sein Knaller aus 28 Metern landete aber nur an der Latte (53.) - und im Gegenzug fiel der zweite Treffer für die "Foxes". Adil Rami klärte eine Flanke mit dem Kopf direkt vor die Füße von Marc Albrighton, der freistehend zum Endstand einschob (54.). Was folgte, war Gelb-Rot für Nasri (74.) und ein vergebener Elfmeter von Sevillas Steven N'Zonzi (80.).

Sevillas Schwäche: Die spanische Liga hätte alle vier Teams ins Viertelfinale der Champions League bringen können. Real Madrid und Barcelona hatten es schon vergangene Woche geschafft und niemand zweifelt am Weiterkommen von Atlético Madrid gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Dass ausgerechnet Sevilla patzt, war nicht vorherzusehen, Leicester galt eigentlich als Glückslos. Aber Trainer Jorge Sampaoli schien seine Mannschaft auf das Leicester im Januar vorbereitet zu haben - und nicht auf die "Foxes" der vergangenen Saison. Sevilla spielte einfallslos, fand keine Antwort auf den tiefstehenden Gegner und wurde immer wieder von den langen Pässen überrascht.

Experte in Ekstase: Einer der berühmtesten Söhne der Stadt Leicester ist Gary Lineker. Der frühere englische Nationalstürmer ist mittlerweile zur Neutralität verpflichteter TV-Moderator, bei Leicester City kann er seine Verbundenheit aber nicht verbergen. So begleitete er Ranieris Einstellung kritisch, wurde dann zum Fan des Italieners und schlug sich auch in den Tagen der Entlassung auf dessen Seite. Nun twitterte Lineker über das "größte Spiel in Leicesters Geschichte", brachte zwischenzeitlich nur noch "Wow" heraus und feierte Torwart Kaspar Schmeichel für den gehaltenen Elfmeter. Bei Abpfiff hieß es dann nur noch: "Can't breathe."

He's only gone and fucking saved it. @kschmeichel1 we love you. — Gary Lineker (@GaryLineker) 14. März 2017

Erkenntnis des Spiels: Leicester City is in love with Shakespeare. Drittes Spiel, dritter Sieg - und das mit bestem Ranieri-Fußball.