Englands Stürmerstar Vardy erhielt Morddrohungen

Jamie Vardy hat Morddrohungen erhalten. Das sagte der englische Nationalspieler der BBC. Grund seien "schmerzliche" und "falsche" Anschuldigungen gewesen, dass er etwas mit der Entlassung seines Vereinstrainers Claudio Ranieri bei Leicester City zu tun gehabt habe. Ranieri musste im Februar gehen, nachdem der amtierende Meister auf Platz 17 der Premier League abgerutscht war.

Angeblich hatten sich einige Leistungsträger nach Leicesters 1:2-Niederlage im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals beim FC Sevilla bei der Vereinsführung gegen Ranieri ausgesprochen. Kurz darauf wurde die Trennung vom Trainer bekannt gegeben.

"Es ist beängstigend", sagte Vardy. "Ich habe eine Geschichte gelesen, laut der ich persönlich an einem Treffen nach dem Sevilla-Spiel teilgenommen haben soll. Dabei saß ich drei Stunden bei der Dopingkontrolle. Aber wenn sich die Geschichte erst mal verbreitet, glauben die Leute das auch. Und dann kriegt man plötzlich Morddrohungen gegen sich selber, die Familie und die Kinder."

Unter dem neuen Trainer Craig Shakespeare hat Leicester vier Spiele in Folge gewonnen und durch einen 2:0-Sieg im Rückspiel gegen Sevilla doch noch das Viertelfinale der Champions League erreicht.

Am Mittwoch (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: ARD) tritt Vardy mit der englischen Fußballnationalmannschaft in einem Freundschaftsspiel gegen Deutschland an. Lukas Podolski beendet bei der Partie in Dortmund seine Karriere als Nationalspieler.