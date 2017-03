Leicester City in der Champions League Fair is Foul, and Foul is Fair

Der neue Teammanager von Leicester City, der Nachfolger von Claudio Ranieri, heißt Craig Shakespeare. Das ist mal konsequent. Ist die Geschichte des Vereins in den vergangenen Jahren doch ein Königsdrama mit allen Zutaten aus dem Werk des großen Meisters. Aufstieg und Fall. Und zu einem Königsdrama gehört eine Königsklasse: Leicester hofft am Abend im Achtelfinal-Rückspiel (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV Sky Sport 5) gegen den FC Sevilla (Hinspiel 2:1 für die Spanier) ums Weiterkommen, wissend: Hoffnung ist oft ein Jagdhund ohne Spur.

1. Akt: Der Sturm. 2015 wurden bei Leicester der Trainer und drei Spieler entlassen, nachdem Profis sich in Thailand bei einer Sexparty mit Prostituierten hatten filmen lassen und dabei die Prostituierten auch noch rassistisch beleidigt hatten. Was ist Ehre? Ein Wort? Was ist dieses Wort Ehre? Luft. Der thailändische Klubbesitzer Vichai Srivaddhanaprabha griff im Sommer durch und wechselte einen Großteil des Personals, wohl noch nie hatte es in der Premier League so einen radikalen Kahlschlag gegeben. Noch immer riecht es hier nach Blut. Der Boss glaubte, das Recht dazu zu haben, schließlich hat er Abermillionen in den Klub gesteckt. Denn wie man sagt: Wo Geld vorangeht, sind alle Wege offen. Das Unternehmen des Millionärs heißt King Power. Auftritt des neuen Königs: Claudio Ranieri.

2. Akt: Ein Sommernachtstraum. Der Klubboss investiert noch einmal kräftig. Tue Geld in deinen Beutel! Und es geschieht, was niemand für möglich hält: Das blanke Gold macht Weiß aus Schwarz. Der kleine Klub Leicester City klettert an die Tabellenspitze der Premier League, lässt all die Großen des Landes hinter sich. Ist es doch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Ranieri wird gefeiert, every Inch a King, und am Ende wird das Wunder wahr: Leicester City wird tatsächlich englischer Meister: Die Zeit ist aus den Fugen. Aber: Das ist der Anfang vom Ende.

3. Akt: Was ihr wollt. Auftritt des Hofnarren. Gary Lineker ist der berühmteste Fußballsohn von Leicester City, er ist als TV-Moderator mittlerweile zu einem Fernsehstar geworden, und er twittert. Er ist der Sidekick des Meisterjahres, eine Shakespeare'sche Figur wie der Puck im Sommernachtstraum. Worte, Worte, nichts als Worte. Erster Tweet zu Ranieri: "Claudio Ranieri? Really?" Vier Monate später: "It was meant to read 'Claudio Ranieri? Really great." Besser ein weiser Tor als ein törichter Weiser.

It was meant to read 'Claudio Ranieri? Really great!' https://t.co/EnrLkWwa5t — Gary Lineker (@GaryLineker) November 22, 2015

4. Akt: König Lear. Wenn alle Tage im Jahr gefeiert würden, wäre Spiel so lästig wie Arbeit. Der Meister Leicester verliert Spiel um Spiel, rutscht in den Tabellenkeller, und Ranieri gerät ins Wanken. Das Fest ist jetzt zu Ende, unsere Spieler, wie ich euch sagte, waren Geister. Wie in jedem guten Königsdrama verliert Ranieri nach und nach seine Freunde, Bewunderer, Unterstützer. Verschämte Lieb, ach, Sie verrät sich schnell. Im Februar entlässt der Klubboss Ranieri, und der Hofnarr twittert: "Claudio Ranieri? Sacked? Really? Dilly Ding Dilly Game's Gone." Und der Rest ist Schweigen.

Claudio Ranieri? Sacked? Really? Dilly Ding Dilly Game's Gone. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 23, 2017

5. Akt: Wie es euch gefällt. Als Nachfolger Ranieris wird Craig Shakespeare, der bisherige Assistent, befördert. Kein Weiser jammert um Verlust. Er sucht mit freudigem Mut, ihn zu ersetzen. Und so kommt, was keiner dachte: Leicester gewinnt seitdem wieder Spiele. Ein tiefer Fall führt oft zu hohem Glück. Und bevor der Vorhang fällt, spricht der Hofnarr das letzte Wort: Come on Leicester.

Alle kursiv gedruckten Sätze sind Zitate aus Shakespeares Werk.