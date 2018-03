Lennart Thy Leben retten statt Fußball spielen

Lennart Thy, der aktuell von Werder Bremen an den niederländischen Erstligisten VVV Venlo ausgeliehen ist, könnte durch eine Blutspende ein Leben retten. Vor sieben Jahren hatte sich Thy als Stammzellenspender registrieren lassen. Mit einem Leukämiepatienten hat es nun eine seltene Übereinstimmung in der DNA gegeben.

Thy hat daher beschlossen, in dieser Woche Blut zu spenden, um die Therapie zu ermöglichen. "Bei einer derartigen Behandlung stehen die Chancen für den Patienten sehr gut, geheilt werden zu können", heißt es auf der Internetseite von Thys Verein.

| Lennart Thy kann Leben retten. Er ist für das Training in dieser Woche und das Spiel am Samstag nicht verfügbar. Der Grund dafür ist bemerkenswert. Lesen Sie dies auf unserer Website: https://t.co/2H8k5tgGj7. pic.twitter.com/13GJ6bSlL3 — VVV-Venlo (@vvvvenlo) 12. März 2018

Der 26-Jährige ist daher in dieser Woche vom Training freigestellt worden. Demnach wird er auch das Auswärtsspiel bei PSV Eindhoven am kommenden Samstag verpassen, um sich der Behandlung widmen zu können.

Für Venlo hat Thy in der Erendivisie in dieser Saison in 27 Partien sieben Treffer erzielt. Sechs weitere Treffer hat er vorbereitet.