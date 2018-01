Manchester City im FA Cup Spiel gewonnen, Sané verloren

Dass Manchester City die Hürde Cardiff City in der vierten Runde des FA-Cups nehmen würde, war zu erwarten. Manchester City ist das Maß der Dinge in der englischen Premier League, Cardiff ein ambitionierter Zweitligist. Der 2:0 (2:0)-Sieg war da nur logisch. Allzu groß war die Freude über das Weiterkommen aber nicht. Der Grund: Cardiffs angeblich zu raue Gangart, die nicht nur Trainer Pep Guardiola erzürnte, sondern offenbar auch den DFB besorgte.

In einem Tweet appellierte der Verband an Cardiff: "Bitte verletzt unsere Spieler nicht". Schließlich stehe im Sommer dieses eine wichtige Turnier an. Zu sehen war der Tweet allerdings nur kurz, noch am Abend löschte ihn das Social-Media-Team wieder.

Auslöser für den Tweet war ein heftiges Foul. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte grätschte Cardiffs Mittelfeldspieler Joe Bennett dem dribbelnden Sané mit Anlauf in die Beine, traf dabei nicht den Ball, sondern den Knöchel des 22-Jährigen, der daraufhin mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegen blieb und in der Pause ausgewechselt werden musste. Sané darf wie auch Manchester-Profi Ilkay Gündogan, der gegen Cardiff durchspielte, auf eine Nominierung für den WM-Kader durch Bundestrainer Joachim Löw hoffen.

Bennett kam mit seinem Foul vorerst davon, statt der vertretbaren Roten Karte wurde er nur verwarnt. Zum Zeitpunkt des Fouls führte Manchester allerdings bereits durch Tore von Kevin De Bruyne (8. Minute) und Raheem Sterling (37.).

Kurz vor dem Abpfiff stand Bennett erneut im Fokus: Da holte er Sanés Ersatzmann, den 18 Jahre alten Brahim Díaz, von den Beinen - und wurde diesmal tatsächlich mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Der Tweet des DFB mag eine leicht ironische Note enthalten, City-Trainer Pep Guardiola war nach dem Spiel dagegen sehr ernst. Sané werde seiner Mannschaft vorerst fehlen, "mindestens zwei, drei Wochen oder einen Monat" falle er aus, so Guardiola, der dann selbst einen Appell aussandte: "Die Schiedsrichter müssen die Spieler beschützen. Nicht nur meine Spieler - alle."

Wie schwer Sanés Verletzung tatsächlich ist, soll am Montag untersucht werden.