Smartphone-Video nach Treffer Balotellis Torjubel 2.0

Olympique Marseille hat in der französischen Liga 2:0 (2:0) gegen St.-Étienne gewonnen. In den sozialen Netzwerken war aber nicht etwa der vierte Sieg aus den vergangenen fünf Spielen für Olympique Thema, sondern Marseilles Winterzugang Mario Balotelli. Der hatte nämlich mit einem kuriosen Torjubel für Aufsehen gesorgt.

Nach seinem sehenswerten Treffer zum 1:0 per Seitfallzieher (12. Minute) lief er zu einem Kameramann hinter dem Tor, ließ sich ein Smartphone überreichen und startete ein Video, das er in seine Story auf Instagram postete. Rund 8,3 Millionen Follower von Balotelli waren so über ihre Mobilgeräte beim Torjubel der Marseille-Spieler dabei. Ob die Aktion geplant war und warum der Kameramann überhaupt das Smartphone bereithielt, ist nicht bekannt.

Nach Balotellis Führungstor traf Florian Thauvin per Elfmeter früh zum 2:0-Endstand (21.). Anders als sein Teamkollege feierte Thauvin seinen Treffer aber klassisch - ohne seine Gefolgschaft im Internet direkt teilhaben zu lassen.

Balotelli war im Winter von OGC Nizza nach Marseille gewechselt. Zuvor hatte er bereits für Klubs wie dem FC Liverpool, AC Mailand oder Manchester City gespielt. Regelmäßig sorgt der Italiener für Schlagzeilen. 2011 bejubelte er einen Treffer mit einem T-Shirt mit dem Aufdruck "Why Always Me?" ("Warum immer ich?").

Bereits vor Balotelli gab es ausgefallene Jubelideen. Pierre-Emerick Aubameyang jubelte in seiner Zeit bei Borussia Dortmund beispielsweise gelegentlich mit einer Spiderman-Maske.