Ligue 1 Balotelli trifft und fliegt vom Platz

Der viermalige französische Meister OGC Nizza thront dank Mario Balotelli in der Ligue 1 weiter an der Tabellenspitze. Am 8. Spieltag sorgte der italienische Stürmer im Heimspiel gegen den FC Lorient kurz vor Schluss für den 2:1 (1:0)-Siegtreffer (86. Minute), flog danach allerdings mit Gelb-Rot vom Platz (90.+3).

Nizza, in der Europa League Gruppengegner von Bundesligist Schalke 04, führt die Tabelle mit 20 Punkten vor dem AS Monaco (19) und Meister Paris St. Germain (16) an. Balotelli gelang für das Team des früheren Gladbach-Trainers Lucien Favre der fünfte Treffer im dritten Ligue-1-Einsatz.