Ligue 1 6:2 - PSG deklassiert Bordeaux im Spitzenspiel

Beim Kampf um die französische Meisterschaft führt dieses Jahr wohl kein Weg an Paris vorbei. PSG hat das Spitzenspiel gegen den zuvor ungeschlagenen Tabellendritten Bordeaux 6:2 (5:1) gewonnen. Die Tore für Paris erzielten Neymar (6. Minute, 41.). Edinson Cavani (12.), Thomas Meunier (21.), Julian Draxler (45.) und Kylian Mbappé (58.). Younousse Sankhare (31.) und Malcom (90.) trafen für Girondins. Da Monaco am Freitag nur unentschieden spielte, führt Paris die Liga nun mit drei Punkten Vorsprung an. Bordeaux folgt auf Platz drei, hat aber schon sieben Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.

Im Gegensatz zur Champions-League-Partie gegen Bayern München startete Paris offensiver, statt Thiago Motta spielte Draxler. Superstar Neymar ragte in einem starken Ensemble heraus. Zunächst erzielte er den Führungstreffer mit einem direkten Freistoß in den linken Winkel, dann bereitete er das Tor von Cavani vor (12.) und verwandelte den Elfmeter zum 4:0. Bemerkenswert hierbei: Als erster Gratulant kam Cavani zu Neymar, zuletzt hatten sich die beiden noch um die Ausführung eines Strafstoßes gestritten.

Draxler bot zunächst eine durchwachsene Leistung und vergab seine erste Chance (39.). Vor dem 5:1 eroberte er jedoch den Ball und traf nach einer Flanke von Mbappé per Außenrist-Volley traumhaft ins lange Eck (45.). Auch den nächsten Treffer leitete der Mittelfeldspieler durch eine Balleroberung ein und bereitete Mbappés Tor durch einen Steilpass vor (52.).

Paris Saint-Germain - Girondins Bordeaux 6:2 (5:1)

1:0 Neymar (9.)

2:0 Cavani (12.)

3:0 Meunier (21.)

3:1 Sankharé (31.)

4:1 Neymar (41.)

5:1 Draxler (45.)

6:1 Mbappé (58.)

6:2 Malcom (90.)

Paris: Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembé, Berchiche - Verratti (79. Nkunku), Rabiot (70. Lo Celso) - Draxler - Mbappé, Cavani (61. di María), Neymar

Bordeaux: Costil - Sabaly (34. Lweczuk), Toulalan, Jovanovic, Pellenard - Lerager, Otavio, Sankharé - Malcom, Kamano (75. Jonathan Cafu) - de Preville (56. Mendy)

Karten: Meunier / Jovanovic, Sankharé