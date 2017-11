Ligue 1 PSG fliegt der Konkurrenz davon

Paris Saint-Germain hat das Spitzenspiel der französischen Ligue 1 beim amtierenden Meister AS Monaco 2:1 (1:0) gewonnen. Edinson Cavani brachte PSG in der ersten Hälfte nach schöner Vorarbeit von Julian Draxler 1:0 in Führung (19. Minute).

Nach der Pause verwandelte Neymar einen Foulelfmeter zum 2:0 (52.). Für Monaco reichte es kurz vor Schluss nur noch zum Ehrentreffer durch Joao Moutinho (81.).

Mit dem Sieg im Topspiel baute der ungeschlagene Spitzenreiter seine Tabellenführung auf neun Zähler aus. Von 14 absolvierten Partien hat Paris zwölf gewonnen, zwei Spiele endeten unentschieden. Monaco rutschte durch die Heimniederlage auf den dritten Platz ab, ist aber punktgleich mit Olympique Lyon auf Rang zwei.