Ligue 1 Paris St. Germain siegt dank Cavani

Dank Torjäger Edinson Cavani hat Titelverteidiger Paris Saint-Germain einen weiteren Rückschlag in der französischen Meisterschaft vermieden. Der Meister gewann daheim 2:0 (2:0) im Spitzenspiel gegen Girondins Bordeaux. Dabei brachte der Stürmer aus Uruguay PSG mit seinen Toren in der 3. und 30. Minute früh auf Erfolgskurs. Der deutsche Torhüter Kevin Trapp musste den Platz zwischen den Pfosten erneut dem Franzosen Alphonse Areola überlassen. Mit nun 16 Punkten liegt Paris auf dem dritten Rang drei drei Punkte hinter Spitzenreiter AS Monaco.

Denn auch der Klub aus dem Fürstentum war erfolgreich. Beim FC Metz gewann das Team von Trainer Leonardo Jardim 7:0 (3:0). Für den Champions-League-Teilnehmer, der am Dienstag gegen Bayer Leverkusen 1:1 (0:0) spielte, trafen Thomas Lemar (7. Minute), Valere Germain (23.), Bernardo Silva (40.), Fabinho (68.), Guido Marcelo Carrillo (72./83.) und Gabriel Boschilia (90.).