Pleite in Straßburg PSG kassiert erste Saisonniederlage

Paris Saint-Germain hat drei Tage vor dem Gruppenfinale in der Champions League beim deutschen Rekordmeister Bayern München die erste Saisonniederlage in der französischen Ligue 1 kassiert. Das Team um den von Beginn an spielenden Weltmeister Julian Draxler unterlag überraschend bei Aufsteiger Racing Straßburg 1:2 (1:1).

In der Tabelle liegt der Pokalsieger nach 16 Spieltagen mit 41 Punkten noch deutlich vor Olympique Marseille (31 Zähler), Olympique Lyon und AS Monaco (beide 29), die allesamt ein Spiel weniger absolviert haben.

Nuno Da Costa (13. Minute) brachte den Vorjahres-Meister der zweiten Liga in Führung, die Kylian Mbappé (42.) kurz vor der Halbzeitpause ausgleichen konnte. Im zweiten Durchgang glänzte Da Costa als Vorbereiter für Stéphane Bahoken (65.), der mit einem Schuss in den Winkel den Endstand erzielte.

Draxler wurde in der 81. Minute ausgewechselt. Top-Torschütze Edinson Cavani, der die Torjägerliste in Frankreich mit 17 Treffern anführt, wurde zunächst geschont und saß bis zur 75. Minute nur auf der Bank. 222-Millionen-Mann Neymar spielte durch.

Bei Straßburg musste Stammtorhüter Bingourou Kamara in der 71. Minute verletzungsbedingt das Feld verlassen. Aber auch Ersatzkeeper Alexander Oukidja zeigte eine starke Leistung und sicherte den Sieg unter anderem mit einer starken Parade in der neunten Minute der Nachspielzeit.