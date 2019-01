Mit seinem Tor beim 3:0 (1:0)-Erfolg gegen Eibar hat Lionel Messi seine Führung in der ewigen Torschützenliste der Primera División nicht nur ausgebaut, sondern auch eine historische Bestmarke aufgestellt. Das Tor in der 53. Minute war sein 400. Ligatreffer für den FC Barcelona. Den Heimsieg rundete Sturmpartner Luis Suárez mit einem Doppelschlag (19., 60.) ab.

Wenn Barcelona im Heimspiel gegen die SD Eibar das Tempo anzog, lag sofort ein Tor für die Katalanen in der Luft. Den ersten Beleg dafür lieferte Suárez in der 19. Minute, als er im Zusammenspiel mit Philippe Coutinho die gegnerische Abwehr durchbrach und den Ball im Fallen an Asier Riesgo vorbeischob. In der 59. Minute war Außenverteidiger Sergi Roberto gedankenschnell, warf den Ball direkt ein und fand Suárez, der Riesgo ausguckte und erneut traf.

Tor No. 400 für Lionel Messi pic.twitter.com/yXdwU9jRtC — DAZN DE (@DAZN_DE) 13. Januar 2019

Trotz des Doppelpacks des Urugayaners war der Mann des Abends - wie so oft beim FC Barcelona - Lionel Messi. Das wusste auch Sturmpartner Suárez und fiel dem Argentinier um den Hals, als der in der 53. Minute nach einer herrlichen Kombination traf und damit seinen 400. Ligatreffer in der Primera División erzielte. Zweiter in dieser Kategorie mit 311 Toren ist Cristiano Ronaldo.

Der FC Barcelona führt durch den Sieg nach dem letzten Spiel der Vorrunde weiter die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor Atlético Madrid an.

FC Barcelona - SD Eibar 3:0 (1:0)

1:0 Suárez (19.)

2:0 Messi (53.)

3:0 Suárez (60.)

Barcelona: ter Stegen - Sergi Roberto (83. Nelson Semedo), Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets (66. Vidal), Arthur (72. Dembélé) - Messi, Suárez, Coutinho

Eibar: Riesgo - Ruben Pena, Arbilla, Bigas, Cote - Escalante (77. Kike Garcia), Diop - Orellana, Jordan, Cucurella (64. De Blasis) - Sergi Enrich (83. Marc Cardona)

Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano

Gelbe Karten: Piqué, Suárez - Sergi Enrich

Zuschauer: 71.039