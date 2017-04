Barcelona-Profi Lionel Messi Blut gespuckt, Real besiegt

Es ist nicht bekannt, wie sich die Verkaufszahlen von Messi-Trikots seit dem späten Sonntagabend entwickelt haben. Die Merchandising-Abteilung des FC Barcelona wird sich aber sicherlich über den unerwarteten Werbecoup gefreut haben: Lionel Messi höchstpersönlich stand gestern vor den Zuschauern im Santiago-Bérnabeu-Stadion und präsentierte sein Trikot. Mit den Fingerspitzen hielt er es vor sich, ganz vorsichtig, den Kopf erst leicht in den Nacken gelegt, dann fast demütig auf die Brust.

Der König hatte gesiegt, und alle sollten es wissen.

Als ob es nicht ohnehin alle wussten.

Lionel Messi hat im prestigeträchtigen Clásico genannten Duell gegen Real Madrid zwei Tore geschossen, beim ersten Treffer dribbelte er sich nach einem Doppelpass mit Ivan Rakitic durch die halbe Real-Verteidigung, der zweite Treffer fiel in der Nachspielzeit, es war das 3:2 - und Messis 500. Pflichtspieltor für Barcelona. Danach holte er sich noch eine Gelbe Karte wegen Trikotausziehens ab, das Spiel war jedoch entschieden.

Bei Lionel Messi ist es ja so, dass er in jeder Saison einige Rekorde ausbaut oder bricht, einfach, weil er eh der Rekordhalter in vielen Bereichen ist - oder kurz davor. Jedes Tor kann eine neue Bestmarke bedeuten, einen neuen Eintrag in die Fußballgeschichtsbücher. Auch diesmal war das so: Messi überflügelte mit seinem 16. Clásico-Treffer in der Liga die Real-Ikone Alfredo Di Stéfano (14 Tore). Doch das sind nur die nackten Zahlen.

Ramos tritt Messi um und sieht Rot

Denn anders als noch unter der Woche in der Champions League, als Reals Cristiano Ronaldo mit seinen drei Toren gegen Bayern München der große Held war und Messi mit Barcelona gegen Juventus torlos ausschied, war es diesmal der Argentinier, der den Abend zu seinem machte. Ronaldo konnte nur staunen - und nach dem K.o. in letzter Sekunde kräftig über die Niederlage fluchen.

Messi zog das Spiel an sich, dribbelte sich die Seele aus dem Leib, prüfte Madrids Keeper Keylor Navas ein ums andere Mal mit seinen Schüssen, die so schnell, hart und präzise sind, dass sich Forscher dringend einmal mit den physikalischen Gegebenheiten von Messis Füßen auseinandersetzen sollten.

Real konnte Messi eigentlich nur mit Fouls stoppen (was sie auch taten). Doch sowohl Marcelo, der Messi per Ellenbogenschlag mit einer blutenden Platzwunde an der Lippe zu Boden schickte, als auch Sergio Ramos, der seinen 22. (!) Karriere-Platzverweis kassierte, als er Messi mit beiden Beinen voraus zu Fall brachte, scheiterten an diesem Vorhaben.

Wenn es bei Messi läuft, läuft es bei Barcelona

Die spanische Tageszeitung "AS" hielt sich bei ihrer Bewertung gar nicht erst mit vornehmer Zurückhaltung auf: "Messi ist der Beste, der beste Spieler der Welt. Der gesamte Globus weiß, dass die Nummer 10 Barça nicht zu übertreffen ist." Lob gab es auch von Barcelona-Trainer Luis Enrique: "Er ist für mich der beste Spieler der Geschichte, und ich habe viel Fußball gesehen. Im modernen Fußball, wo alles physisch und taktisch besser ist, macht er immer noch den Unterschied."

Dank des 3:2 ist im Titelrennen der spanischen Primera División wieder alles offen, Barcelona steht punktgleich mit Real auf Rang eins, Madrid hat allerdings noch ein Nachholspiel. "Es wird eng bleiben bis zum Schluss", sagte Enrique nach dem Spiel. "Wir können nicht glücklich sein", sagte Real-Trainer Zinédine Zidane.

Wenn Messi gut drauf ist, dann ist Barcelona gut drauf. So simpel ist es wohl, auch wenn gegen Real natürlich noch zehn andere Spieler auf dem Platz standen, die wie Keeper Marc André ter Stegen mit seinen Paraden oder Torschütze und Vorlagengeber Rakitic ihren Anteil am Sieg hatten. Doch die Statistik lügt nicht: Von acht Ligaspielen, in denen Messi nicht traf, gewann Barcelona nur zwei. In der Champions League schoss er dreimal kein Tor, Barcelona verlor zweimal und spielte einmal Unentschieden.

Am 1. Mai 2005 hat Lionel Messi sein erstes Tor für den FC Barcelona geschossen, in der 90. Minute gegen Albacete. Nun sind es 500.

Messi ist erst 29 Jahre alt.