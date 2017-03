Messis Rekordserie 40 Tore? Normal

Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi vom FC Barcelona hat zum achten Mal in Folge die 40-Tore-Schallmauer im spanischen Fußball geknackt. Der argentinische Superstar erzielte beim 4:2 (2:2)-Erfolg des Titelverteidigers im heimischen Nou Camp gegen den FC Valencia zwei Tore und hat jetzt in allen Wettbewerben 41-mal getroffen.

In La Liga waren es die Treffer 24 und 25 des Argentiniers. Außerdem traf er elfmal in der laufenden Champions League, viermal im Copa del Rey und einmal im spanischen Supercup. "Er wird weiter Rekorde brechen", sagte Barca-Coach Luis Enrique lapidar. Mit 63 Punkten liegen die Katalanen in der Tabelle weiter zwei Zähler hinter dem Erzrivalen Real Madrid.