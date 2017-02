Spanische Liga Messi entscheidet Partie bei Atlético

Lionel Messi hat dem FC Barcelona einen wichtigen Sieg im Titelrennen der Primera División gesichert. Der Superstar erzielte am Sonntag in der 86. Minute den Siegtreffer zum 2:1 (0:0) bei Atlético Madrid. Barça eroberte somit vor dem Abendspiel von Real Madrid mit 54 Punkten zumindest vorläufig die Tabellenführung in Spaniens Spitzen-Fußballklasse. Die Königlichen konnten bei zunächst 52 Zählern durch einen Erfolg beim FC Villarreal aber wieder an ihrem Erzrivalen vorbeiziehen. Zudem hat das Team von Weltmeister Toni Kroos und Cristiano Ronaldo ein weiteres Spiel weniger absolviert.

Im Estadio Vicente Calderón brachte Rafinha Barcelona in der 64. Minute in Führung. Diego Godín gelang sechs Minuten später der Ausgleich für Atlético.

Nach der Niederlage hat der kleine Hauptstadt-Klub aber praktisch keine Chancen mehr auf den Titelgewinn. Mit 45 Punkten ist das Team von Trainer Diego Simeone noch hinter dem FC Sevilla (52 Punkte) Vierter. Im Champions-League-Achtelfinale hat Atlético das Hinspiel bei Bayer Leverkusen 4:2 gewonnen.