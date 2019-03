Der FC Barcelona hat das Stadtderby gegen Espanyol 2:0 (0:0) gewonnen. Die Treffer erzielte Lionel Messi in der 71. und 89. Minute. Barça liegt nach dem Erfolg 13 Punkte vor dem Tabellenzweiten Atlético Madrid, der am Abend bei Deportivo Alavés (20.45 Uhr) wieder auf zehn Punkte verkürzen kann. Real Madrid - aktuell 15 Punkte zurück - spielt am Sonntagabend um 20.45 Uhr gegen SD Huesca.

Mehr als eine Stunde lang hielt Espanyol mit einer disziplinierten Fünferkette die Gastgeber vom eigenen Tor entfernt. Die 92.000 Zuschauer im Camp Nou mussten bis zur 62. Minute warten, bis Malcolm mit einem Schuss aus halblinker Position erstmals das Tor von Espanyol-Torhüter Diego López in Gefahr brachte.

Foul an Messi, Tor von Messi

Neun Minuten später die entscheidende Situation der Partie: Messi legte sich nach einem an ihm verübten Foul den Ball kurz vor der Strafraumgrenze zum Freistoß zurecht. Seinen Chip über die Mauer hätte der zurückgelaufene Víctor Sánchez eigentlich locker wegköpfen können, doch offenbar irritiert vom herbeieilenden Torhüter López köpfte er den Ball ins eigene Tor.

REUTERS Der entscheidende Freistoß von Lionel Messi

Es war der fünfte direkt verwandelte Freistoß von Messi in dieser Spielzeit der Primera División - 31 Treffer sind es mittlerweile insgesamt, da er in der 89. Minute noch einen scharfen Pass von Malcolm in den Rücken der Abwehr verwertete.

Die Marke von 30 Saisontoren hat er nun bereits zum achten Mal erreicht. Die Treffer gegen Espanyol waren zudem Nummer 22 und 23 im Stadtderby, das auch noch eine historische Komponente für den Argentinier zu bieten hatte: Mit seinem 675. Pflichtspieleinsatz für Barça hat er Andrés Iniesta überholt. Mehr Einsätze im Trikot des FC Barcelona hat nur noch Xavi mit 767.

Am Dienstag geht es für den FC Barcelona in der Liga weiter, dann mit einem Auswärtsspiel beim FC Villareal (21.30 Uhr). Bereits eine Stunde zuvor beginnt das Heimspiel von Espanyol gegen den FC Getafe.

FC Barcelona - Espanyol Barcelona 2:0 (0:0)

1:0 Messi (71.)

2:0 Messi (89.)

FC Barcelona: ter Stegen - N. Semedo (59. Sergi Roberto), Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur (59. Malcolm) - Messi, Suárez, Coutinho (82. Vidal)

Espanyol: D. López - Rosales, L. López, Naldo, Hermoso, Pedrosa - Granero, Roca, Sánchez (78. A. Semedo) - Melendo (65. Sergio García), Iglesias (64. Wu Lei)

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande

Gelbe Karten: - / Sánchez, Granero, Rosales

Zuschauer: 92.000