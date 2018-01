Football Leaks Die wahre Geschichte des ach so wohltätigen Lionel Messi

Mit durchgedrücktem Kreuz sitzt der Sicherheitsmann hinter seinem Schreibtisch und starrt auf ein halbes Dutzend Monitore. Neben ihm, an der Wand, hängt eine Tafel mit 13 Firmennamen. Eine davon müsste die Stiftung Lionel Messis sein, schließlich ist dies hier die Adresse, die die gemeinnützige Organisation des argentinischen Fußballstars in ihren Verträgen nennt. Doch der Name fehlt auf der Tafel, nur Eingeweihte finden die Spur: Limecu. Ein Unternehmen von Messis Vater Jorge, elfter Stock.

Der Aufzug kriecht nach oben. Dort, wo Limecu sitzt, glitzern silberne Buchstaben an einer Holzwand: "Fundación Leo Messi - elegí creer", was so viel heißt wie: "Stiftung Leo Messi - ich wählte den Glauben".

Hier soll es nun also zu finden sein, das Spenderherz von Lionel Messi: in einem Hochhaus im Zentrum von Rosario, Provinz Santa Fe, Argentinien. In der Nähe des Bürogebäudes wuchs der Dribbelkünstler in einfachen Verhältnissen auf. Heute ist er der bestbezahlte Fußballer der Welt, verdient mehr als 100 Millionen Euro im Jahr und schmückt sich damit, auch jene an seinem Reichtum teilhaben zu lassen, die weniger Glück im Leben hatten als er: Kranke, Arme, Bedürftige, vor allem benachteiligte Kinder.

Die Stiftung in Argentinien ist so etwas wie Messis Bank des guten Gewissens. Sponsoren bezahlen Millionen Dollar, damit der Superstar mit ihrem Geld die Welt ein bisschen besser macht. Eine schöne Vorstellung. Aber ist sie auch wahr?

