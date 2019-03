Lionel Messi hat bei seinem Comeback für die argentinische Nationalmannschaft eine Niederlage hinnehmen müssen. In Madrid verlor das Team von Trainer Lionel Scaloni ohne Sergio Aguero, Gonzalo Higuain und Angel di Maria überraschend 1:3 (0:2) gegen Venezuela.

Jose Salomon Rondon (6.), Jhon Murillo (44.) und Josef Martinez (75. Foulelfmeter) sorgten mit ihren Treffern für den Sieg von Venezuela. Für Argentinien traf lediglich Lautaro Martinez (59.).

Die Highlights des Spiels im Video:

Video Rodrigo Jimenez/EPA-EFE/REX

Für Messi war es Länderspiel Nummer 128 - und das erste seit dem Achtelfinal-Aus bei der WM-Endrunde in Russland (3:4 gegen Frankreich) im vergangenen Jahr. Beim Comeback nach 265 Tagen stand Messi zwar über die gesamte Spielzeit auf dem Platz, fällt nun aber wegen einer Schambein-Entzündung verletzt aus.

Ohne Messi gegen Marokko

Das teilte der argentinische Verband mit. Der frühere Weltfußballer fehlt der argentinischen Nationalmannschaft wegen der Verletzung auch beim Testspiel in Marokko am Dienstag.

Unklar blieb zunächst, wie schwerwiegend die Verletzung ist. Messis Verein, der FC Barcelona, wird diese Entwicklung mit Sorge beobachten, schließlich stehen nach der Länderspielpause wichtige Spiele an, etwa die Champions-League-Viertelfinals gegen Manchester United. Das Hinspiel in Manchester findet am 10. April statt, das Rückspiel sechs Tage später in Barcelona.