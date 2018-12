Wer ist Joachim Löw? Seit zwölf Jahren ist er Bundestrainer, es gibt vermutlich nur wenige Jobs, die stärker im Scheinwerferlicht stehen, aber zu wissen, was dieser Joachim Löw wirklich denkt - das können nur die wenigsten von sich behaupten. Löw ist oft mit Angela Merkel verglichen worden. Wenn es eine Parallele zwischen beiden gibt, dann die: Fast jeder in Deutschland hat eine Meinung über sie, aber den Blick hinter die Fassade, hinter die öffentliche Person, den gewähren beide so gut wie nie. Auch ein Bundestrainer hat ein Privatleben, aber es ist privat geblieben.

Mathias Schneider probiert gar nicht erst, so zu tun, als wisse er mehr als alle anderen. Es ist vielmehr ein Annäherungsversuch, den der "Stern"-Redakteur auf mehr als 300 Seiten mit seiner Biografie über den Bundestrainer unternimmt. Schneider begleitet den heute 58-Jährigen durch dessen Leben, er hat Bekannte, Freunde getroffen, die Löw über die Jahre bei seinen Spieler- und Trainerstationen gesammelt hat, er hat Löw selbst über viele Jahre als DFB-Reporter beobachtet, aus alldem setzt er ein Puzzle zusammen. Aber er stellt sich nie vor den Leser mit der Behauptung: Ich bin Doktor Allwissend, und so ist Joachim Löw.

Der nicht so prominente Herr Löw

Das ist äußerst wohltuend, ohnehin ist eine unterhaltsam geschriebene Lektüre daraus geworden, zwar mit einem durchschimmernd wohlwollenden Blick auf Löw, dennoch lotet Schneider auch die Schwächen des Trainers aus, die auch die Schwächen des Menschen Löw sind. Sein Zaudern bei manchen Entscheidungen gerade zu Beginn seiner Trainerlaufbahn, seine Selbstgewissheit vor der WM 2018, dass alles beim Turnier schon gut laufen würde. Es lief nicht gut, wie man im Nachhinein weiß. Gar nicht gut.

Über Löw, den Bundesjogi, meint man, das meiste zu wissen: Die Selbstfindung der jungen Mannschaft bei der WM 2010, das Halbfinaldesaster bei der EM 2012 gegen Italien, der Triumph von Rio, der Absturz in Russland, der ewige Scout Urs Siegenthaler an seiner Seite, Löws Griff in den Schritt 2016, ja, auch das - Schneider zeichnet diese Stationen selbstverständlich nach, sie gehören zum Bundestrainer. Am interessantesten ist er aber immer dann, wenn es um den noch nicht so prominenten Löw geht.

Der Bundestrainer hat viele, fast alle Höhen erreicht, Joachim Löw ist aber - nach der WM 2014 hatten das viele vergessen - auch durch Tiefen gegangen. Als Spieler verletzte er sich schwer, als seine Karriere gerade loszugehen schien. Als Trainer hatte er Phasen des Misserfolgs, der Arbeitslosigkeit zu überstehen. Als Jürgen Klinsmann ihn 2004 zum DFB lotste, holte er Löw damals aus einer sportlichen Sackgasse. Niemand hätte damals daran geglaubt, dass Klinsmann einen künftigen Weltmeister-Coach verpflichtet hatte. Er selbst wahrscheinlich auch nicht.

Löws Wärmestube ist Freiburg, der Schwarzwald. Schneider steigt der Jugend Löws hinterher, dem Sohn des Ofensetzers Hans Löw aus dem 2500-Seelen-Dorf Schönau. Es ist eine ebenso kleine wie behütete Welt, in der Joachim Löw aufwächst, Schneider beschreibt diese Welt mit milder Ironie: "Das Dorf des Jungen ist geteilt, nicht in Ost und West, aber doch, was die Fußballvereine anbelangte. Es ist also etwas Ernstes."

Stoff für eine Neuauflage

Fußball ist schon in seiner Kindheit Löws Lebensmittelpunkt, und er ist es bis heute geblieben. Als Bundestrainer hat er sich gelegentlich auch zu gesellschaftlichen Themen geäußert, zu Integration, zu Rechtsradikalismus, aber wohl hat er sich in dieser Rolle nie gefühlt. Wohl fühlt er sich eigentlich nur dann, wenn er über Fußball sprechen kann. Auch dies liest sich aus der Biografie heraus.

Nach 2014 war Löw ein Superstar der Gilde, nach 2018 ist er für viele einer auf Abruf, skeptisch beäugt, ob er es hinbekommt, die Nationalmannschaft wieder in die Spur zu führen. Wobei Schneider deutlich macht, dass Löws Stärken von 2014 im Grunde die Schwächen von 2018 sind. Er hat sich wenig verändert, nur das Resultat war komplett anders. Sein Vertrauen in verdiente Spieler, sein Beharren auf die eigene Überzeugung bis über die Grenze der Sturheit hinaus, sein Festhalten am vermeintlich verdienten Mitarbeiterstab - all das, was das Team einst weltmeisterlich machte, hatte es zuletzt zum Vorrunden-Aus geführt. Mit seinen 58 Jahren muss Löw sich das erste Mal als Bundestrainer hinterfragen. Ob ihm das gelingt, ist Stoff für eine Neuauflage.

ANZEIGE Mathias Schneider:

Löw: Die Biographie Ullstein; 334 Seiten; 20,00 Euro

Das Bewährte, das Gewohnte, das Freiburghafte - das ist vielleicht am ehesten der Schlüssel zum Verständnis dieses Mannes. Schneider zerpflückt daher auch auf stimmige Weise die ständigen Spekulationen, Löw könne irgendwann einen großen Verein, den FC Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, trainieren. Der wöchentliche, tägliche Stress, die nie endende Auseinandersetzung mit einer kritischen Öffentlichkeit, die Stunden auf dem Trainingsplatz, Tag für Tag - das wäre nichts mehr für den Jogi Löw, der es gemütlich mag.

Nicht umsonst hat er seine Misserfolge als Coach in Karlsruhe oder bei Austria Wien in der Tagesarbeit eingefahren. Es gibt kein Löw'scheres Leben als das des Bundestrainers. Mit seinen Ruhepausen, mit seiner Zeit zum Tüfteln, mit seinen Gelegenheiten, Muße in der alten Heimat zu nehmen.

Nach 334 Seiten weiß man nicht, was diesen Bundestrainer im Innersten wirklich zusammenhält. Aber man vermeint, den öffentlichen Joachim Löw besser zu verstehen, auch seine Entrücktheit, seine diffusen Momente. Was helfen kann, schließlich scheint der deutsche Fußball noch eine ganze Weile mit ihm zu tun zu haben.

Als Weihnachtsgeschenk kommt dieser Literaturtipp ein paar Tage zu spät. Aber, mal ehrlich: Wer würde nach diesem DFB-Jahr seinen Liebsten auch eine Löw-Biografie schenken?