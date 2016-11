Vor Fußballderby Unbekannte knüpfen Puppen an Leipziger Brücken auf

Drei Tage vor dem brisanten Fußballspiel zwischen Chemie und Lok Leipzig hat die Polizei an vielen Stellen der Stadt aufgehängte grüne Stoffpuppen gefunden. Einen entsprechenden Bericht der "Leipziger Volkszeitung" bestätigte die Polizei SPIEGEL ONLINE. Demnach wurden mindestens 30 Puppen entdeckt, die mit Stroh gefüllt waren und am Hals befestigt über den Straßen baumelten.

"Wir gehen stark von einen Zusammenhang zum anstehenden Pokalderby am Sonntag aus", sagte Polizeisprecher Uwe Voigt. Der Grund: Die Puppen hatten eine grüne Farbe - die Trikots von Chemie Leipzig sind ebenfalls grün. Zudem waren die Schriftzüge "Ultra 54/64" sowie die Zahl "1964" und ein großes "C" auf einige der Puppen gesprüht. 1964 hatte Chemie Leipzig die Meisterschaft in der DDR-Oberliga gewonnen.

"Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden die Puppen von Leuten aus dem Anhänger-Umfeld von Lok Leipzig aufgehängt", sagte Voigt SPIEGEL ONLINE. Gefunden wurden die Puppen an zahlreichen Orten, auch an Autobahnbrücken. Die Behörden ermitteln deshalb wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. "Es könnten ja Lkw an den Puppen hängen bleiben", sagt Voigt.

Im Vorfeld des Sachsenpokal-Viertelfinales zwischen dem Regionalligisten Lok und dem Oberligisten Chemie hatte es bereits mehrere Provokationen und Fan-Aktionen gegeben. So hatten sich laut "Leipziger Volkszeitung" Lok-Anhänger Zutritt zum Alfred-Kunze-Sportpark verschafft, der Heimspielstätte von Chemie Leipzig. Die Fan-Lager beider Vereine sind verfeindet, das Duell ist als Hochsicherheitsspiel eingestuft. Die Polizei ist mit mehreren Hundertschaften sowie Hubschraubern und Pferdestaffel im Einsatz.