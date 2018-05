Wenn er es nicht schon längst getan haben sollte, wird Lucien Favre in den kommenden Tagen stundenlang Fußballspiele von Borussia Dortmund der vergangenen Saison studieren. Dann sieht er, wie der BVB Bayer Leverkusen zerpflückte und zwei Wochen später mit derselben Mannschaft gegen den 1. FSV Mainz 05 stümperte.

Favre ist Dortmunds neuer Trainer, er folgt auf Peter Stöger. "Der BVB zählt zu den interessantesten Klubs in ganz Europa", sagte der Schweizer; er freue sich auf die Rückkehr in die Bundesliga. BVB-Sportdirektor Michael Zorc betonte die "hohe Wertschätzung für die fachlichen Qualitäten" des Trainers, der einen Vertrag bis 2020 erhält.

Favre gilt als besessen, wenn es darum geht, im Videostudium Abläufe und Schwächen beim Gegner zu finden. Seine vordringliche Aufgabe derzeit ist es jedoch, alles über seine neue, eigene Mannschaft herauszufinden.

Lucien Favre ist 60 Jahre alt. Er brachte Hertha BSC (im Schnitt 1,48 Punkte pro Pflichtspiel) und OGC Nizza (1,65 Punkte) nahe an die Champions League, mit Borussia Mönchengladbach (1,65) erreichte er sie. Nun trainiert er mit Dortmund erstmals eine Mannschaft, bei der von ihm erwartet wird, dass sie dauerhaft in der europäischen Eliteliga vertreten ist. Sich für die Königsklasse zu qualifizieren wäre für den BVB kein besonderer Erfolg, sondern das Erreichen des Minimalziels.

Favres wohl bester Spieler in Dortmund wird Marco Reus sein. Die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit in Mönchengladbach, von der Reus heute noch schwärmt: "Er ist ein sensationeller Trainer. Von ihm habe ich in meiner Karriere sicher am meisten gelernt."

Dass Favre und Reus nicht schon früher zueinander fanden, sagt einiges über den Schweizer aus. Bei Hertha BSC sollen sich einst nahezu alle Verantwortlichen darüber einig gewesen sein, den talentierten Reus vom damaligen Zweitligisten LR Ahlen zu verpflichten. Nur Favre habe gezögert. Ein Transfer kam nach Berlin kam nicht zustande.

DPA Lucien Favre (l.) und Marco Reus im Jahr 2011

Entscheidungsfreudig ist Favre gewiss nicht. Das macht es manchmal schwierig für die Sportdirektoren und Klubchefs, die mit ihm zusammenarbeiten. Favre kann anstrengend sein, weil er seine Arbeit perfekt machen will. Das kann nerven, mit der Zeit bleibt das kaum aus.

Die Fähigkeiten des Trainers, der selbst ein sehr passabler Fußballer der Kategorie "Regisseur" war, sind allerdings so anerkannt und nachgewiesen, dass Vereine die Schwächen in Kauf nehmen.

Favre der Mannschaft sehr viel vor

Fußballexperte Christoph Biermann widmet dem Trainer in seinem Buch "Matchplan" ein Kapitel. Darin beschreibt er, was zunächst kurios klingt: Favres Mannschaften schießen vergleichsweise selten aufs Tor und lassen zugleich viele Schüsse des Gegners zu. Dennoch gelingt es ihnen, die - nach Wahrscheinlichkeitsrechnung ermittelten - Erwartungen an Toren defensiv wie offensiv zu übertreffen. Heißt: Favres Teams kassieren weniger Gegentore als zu erwarten ist, und sie treffen selbst besser.

Möglich wird dies durch die Situationen, die Favre durch seine Art des Fußballs herbeiführen möchte. Seine Spieler sollen im Strafraum zum Abschluss kommen, gestört durch möglichst wenig Gegner, möglichst zentral, nahe des Tores. In der Defensive soll dem Gegner so wenig Raum und Zeit wie möglich gelassen werden, zu schießen.

Favres Stil ist schwierig in die gängigen Konzepte einzuordnen. Ballbesitz ja, Gegenpressing ja, aber alles nicht in der extremen Form wie von einem Pep Guardiola oder Jürgen Klopp verlangt. Favre sucht die Schwachstellen des Gegners in seinen stundenlangen Studien, gibt seinen Spielern dann die Lösungen, wie diese auszunutzen sind.

Favres Ansprüche sind sehr hoch. Das wird ein Kriterium gewesen sein, nach dem sie ihn in Dortmund ausgesucht haben. Favre ist kein Klopp (den gibt es aus Sicht des BVB auch nur im Original), er ist kein Tuchel, kein Bosz, kein Stöger. Lucien Favre ist ein Fußballlehrer, der sich mit dem Bunten und Folkloristischen in seiner Branche inzwischen arrangiert hat. Er scheint der beste Kompromiss zu sein, den Borussia Dortmund nach zwei unruhigen Jahren finden konnte.