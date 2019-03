Lucien Favre hat einen Trick. Er ist nicht originell, aber zumindest erfüllt er seinen Zweck. Dass nämlich die Reporter schon gar nicht mehr erwarten, dass ihnen der Dortmunder Trainer eine kritische Frage beantwortet.

Der Trick geht so: Favre hört sich die Frage an, kneift die Augen zusammen und überlegt, sodass man kurz glauben will, der 61-Jährige formuliere etwas Gescheites darauf. Dann aber antwortet Favre auf eine völlig andere Frage, die ihm niemand gestellt hat.

Reus und die Suche nach der Topform Roman Bürki Der Torwart war in den vergangenen einer der schärfsten Kritiker seiner Kollegen. Er durfte sich das wegen seiner Leistungen in dieser Saison erlauben. Gegen Tottenham war seine Leistung kaum zu bewerten. Bei der einen Chance der Engländer schoss Son neben das Tor, bei der anderen Harry Kane präzise neben den Pfosten ins Tor. Da war nichts zu machen. Marius Wolf (bis 62. Minute) Spielte schon beim gruseligen 0:0 in Nürnberg Rechtsverteidiger. Dieses Mal jedoch viel forscher, mit mehr Tempo, mit mehr Drang nach vorne. Die Flanken waren allerdings so schwach, dass er sich damit fast alles kaputt machte. Nach gut einer Stunde wurde Wolf ausgewechselt. Beim Auslaufen der Reservisten sollte er Flanken üben. Jacob Bruun Larsen (ab 62.) Er rückte an die Seite von Alcácer in den Sturm, als Favre auf ein 3-5-2 umstellte. Engagiert, aber ohne entscheidenden Einfluss auf das Spiel. Julian Weigl Wurde in die Innenverteidigung verschoben, als dort einige Spieler wegen einer Verletzung fehlten. Dann durfte er wieder ins Mittelfeld, dann saß er auf der Bank, ehe er gegen Tottenham wieder in die Viererkette rückte. Er wurde dort gegen defensive Spurs wenig gefordert, spielte im Aufbau nur Sicherheitspässe. Eine solide Leistung, der Weg zu Kane beim Tor war für ihn zu weit. Manuel Akanji Zeigte am Tag vor dem Spiel bei Instagram seine neue Frisur. Im Grunde nicht der Rede wert. Aber nachdem Sportdirektor Michael Zorc nach dem Hinspiel und dem Trubel um den Besuch eines Friseurs im Mannschaftshotel in London gefordert hatte, solche Mätzchen künftig zu unterlassen, war das ein bemerkenswerter Post. Es lief dann auch nicht wirklich gut mit dem frisch gestalteten Kopf: Beim Tor der Spurs rückte Akanji aus der Viererkette nach vorne und ließ Harry Kane im Rücken frei stehen. Solch ein Geschenk nimmt ein WM-Torschützenkönig gerne an. Abdou Diallo Spielte sich in hohem Tempo durch die letzte Kette der Spurs, wählte dann aber einen Rückpass an den Strafraum, statt es aus sechs Metern selbst zu versuchen (24.). Das war die mit Abstand auffälligste Szene des Franzosen, dessen Vorwärtsdrang mit zunehmender Spieldauer erlahmte. Axel Witsel Wirkte zuletzt so, als könne er eine Pause benötigen. Die bekam er aber wieder nicht. Der Belgier spielte zwischen der Viererkette und dem sehr offensiv ausgerichteten Mittelfeld. Er lief viel, spielte sichere Pässe und half da aus, wo er benötigt wurde. Jadon Sancho Der BVB zeigte in der ersten Halbzeit eine ansprechende Leistung in der Offensive, mit einem Jadon Sancho, der allerdings nur durch einen Schuss auffiel, der exakt auf Hugo Lloris zielte. Nach der Pause war von ihm nichts mehr zu sehen. Bemerkenswert lediglich, dass Trainer Lucien Favre ihn nicht vorzeitig vom Feld nahm. Schon bei der Niederlage in Augsburg hatte es so ausgesehen, als könne Sancho eine Woche ohne Spiel gut vertragen. Mario Götze Holte sich den Ball häufiger an der Mittellinie ab, um sich nach dem Abspiel wieder zwischen die eng stehenden Ketten Tottenhams zu schieben. Dort kam ihm seine Technik zugute, die grandiosen Pässe in die Spitze fehlten jedoch. Ein Schlenzer von Götze zwang Hugo Lloris zu einem Flug durch sein Tor. Sah spektakulär aus, musste der Franzose allerdings auch halten. Auch Götze schaltete nach der Pause in einen kräfteschonenden Modus. Trotzdem war die Leistung in Ordnung. Marco Reus (bis 74.) Die ersten beiden Chancen gingen auf sein Konto. Aber wie schon beim 1:2 in Augsburg war der Kapitän des BVB noch nicht in Topform, die ihn vor seiner Verletzungspause auszeichnete. Reus bemühte sich, auch die Kollegen anzutreiben, ihnen den Glauben an die große Überraschung zu geben, die er am Tag vor dem Spiel propagiert hatte. Letztlich blieb der Aufwand ohne Ertrag. Thomas Delaney (ab 74.) Legte Pulisic die Flanke zur Kopfballchance auf. Der Rest war aktive Erholung in einem Spiel, das nach dem Treffer der Spurs ohnehin mehr plätscherte als floss. Raphaël Guerreiro (bis 62.) Er hat schon wesentlich besser gespielt in dieser Saison. Ging zwar forsch nach vorne und brachte auch Tempo ins Spiel, aber die Effektivität fehlte beim portugiesischen Europameister von 2016. Durfte nach einer Stunde vom Feld - er wird in besserer Form in der Bundesliga gebraucht. Christian Pulisic (ab 62.) Erstmals nach seiner Verletzung wieder dabei. Ein Kopfball von ihm flog auf das Tornetz, in der Defensive warf er sich erfolgreich in einen Schuss von Erik Lamela. Das war eventuell ein erster Schritt auf dem Weg zu einem Formanstieg nach ganz schwachen Leistungen vor der Verletzung. Paco Alcácer Kurz vor dem Ende vergab der Stürmer eine große Möglichkeit. Das war bezeichnend für den Abend Alcácers. Der große Glanz ist längst verflogen. Sein Treffer in Augsburg, selbst wenn er keinen Punkt brachte, sollte ihn nach vorne bringen. Diese Hoffnung war trügerisch.

Nach dem 0:1 von Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals, das das Ausscheiden aus der Königsklasse bedeutete, lautete die Frage an den Schweizer: Sie sind jetzt als Krisenmanager gefragt? Sicher, eine solche Krise wünscht sich so mancher Verein. Der BVB ist immer noch Tabellenerster in der Bundesliga. Aber er steckt derzeit auch unübersehbar im Abschwung.

Nur ein Sieg in den vergangenen acht Pflichtspielen

Dem Aus im Champions-League-Achtelfinale ging das Scheitern im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bremen voraus. Und in der Liga ist gerade ein Neun-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern auf zwei Tore geschrumpft. Nur ein Sieg aus den vergangenen acht Pflichtspielen gab es. Obwohl gegen Tottenham zwei Halbzeiten ansehnlicher Fußball mit allerhand Torchancen gezeigt wurde (jeweils die erste im Hin- und Rückspiel), schied der BVB ohne eigenen Treffer verdient aus. Favres Antwort auf die Krisenmanagerfrage aber lautete so: "Wir analysieren jeden Tag. Wir machen ein paar Fehler zu viel momentan, und wir nutzen unsere Torchancen nicht."

Den Verdacht, dass Favre ein kauziger Trainer ist, konnte man schon länger haben. Bisweilen wunderlich war er bereits bei seinen Stationen in Berlin und Mönchengladbach. Und auch zu Beginn seiner Zeit in Dortmund im Sommer hatte er bei Fragen, warum Mario Götze nicht spiele, oder warum Paco Alcácer nur Joker sei, stets die Trickkarte gezogen und über irgendetwas anders parliert. Doch damals war der Erfolg da und überdeckte Favres Schwäche bei der öffentlichen Moderation von Problemen.

Ein sichtbarer Verschleiß im jungen Kader

Nun ist der Erfolg vorerst nicht mehr aufzufinden. Und so richtig erklären können sie es sich nicht in Dortmund. "Manchmal gibt es solche Phasen im Fußball", versuchte es Kapitän Marco Reus. "Zum Anfang der Saison war jeder Schuss von uns drin", sagte der 29-Jährige. Jetzt habe man zwar "unfassbar viele Chancen", treffe aber zu selten. Ähnlich war es zuletzt auch beim 1:2 gegen Augsburg.

Doch es gibt auch einen sichtbaren Verschleiß beim jungen BVB-Kader, der die fehlende letzte Konsequenz und damit den Abschwung nach einer grandiosen ersten Saisonhälfte erklärt. Warum zum Beispiel ließ Favre den 18 Jahre jungen Angreifer Jadon Sancho gegen Tottenham durchspielen, obwohl der Engländer seit Wochen müde wirkt und die Partie nach dem 0:1 durch Harry Kane in der 48. Minute entschieden war? Warum musste sich auch die Ein-Mann-Einsatztruppe Axel Witsel 90 Minuten lang in einem bereits verlorenen Gefecht aufreiben, obwohl der Belgier überspielt wirkt und es am Samstag in der Liga gegen Stuttgart weitergeht?

Achraf Hakimi, den 20 Jahre jungen Außenverteidiger, hatte Favre "aus sportlichen Gründen" nicht berücksichtigt, nachdem der Marokkaner mehrfach Fehler fabriziert hatte. Aber die für ihn gewählte Ersatzvariante mit dem eigentlichen Außenstürmer Marius Wolf als rechten Verteidiger missglückte. Wolf war in der Offensive der Schwachpunkt des BVB, weil er immer wieder aus aussichtsreichen Positionen die Abspiele vermasselte.

Auch in Berlin und Mönchengladbach besser im Erfolg als im Misserfolg

Schon in Berlin und Mönchengladbach war Favre im Erfolg besser als im Misserfolg. Bei beiden Stationen endete seine Arbeit nach einer Niederlagenserie zu Saisonbeginn, und er hinterließ allerhand Unverständnis. Zwar sind die Situationen von damals nicht vergleichbar mit der von heute, und ein Trainer kann sich weiterentwickeln. Aber Favre wirkt aktuell wieder ein bisschen entrückt, was ungute Erinnerungen weckt.

Ob es denn zumindest ein Vorteil im Titelrennen sei, dass der BVB sich jetzt auf die Meisterschaft konzentrieren kann, während der FC Bayern weiter in allen drei Wettbewerben gefordert ist, wurde Lucien Favre noch gefragt. Er antwortete: "Das ist jetzt leider so. Wir wollten das nicht. Wir müssen jetzt nach vorn schauen." Erklärungen für die Dortmunder Sinnkrise lieferte Favre nicht.

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)

0:1 Kane (48.)

Dortmund: Bürki - Wolf (62. Bruun Larsen), Akanji, Weigl, Diallo - Witsel - Guerreiro (62. Pulisic), Reus (74. Delaney), Götze, Sancho - Alcácer

Tottenham: Lloris - Alderweireld, Sanchez, Vertonghen - Aurier, Winks (55. Dier), Sissoko, Davies - Eriksen (83. Rose) - Kane, Son (71. Lamela)

Zuschauer: 66.099 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Makkelie (Niederlande)

Gelbe Karten: -