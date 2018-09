Luka Modric ist erstmals vom Weltfußballverband Fifa als Weltfußballer ausgezeichnet worden. Bei der Gala in London wurde der kroatische Vizeweltmeister und Champions-League-Sieger von Real Madrid vor Cristiano Ronaldo auf Platz zwei und Mohamed Salah auf dem dritten Platz als bester Spieler der vergangenen Saison geehrt.

"Das ist eine große Ehre und ein großartiges Gefühl", sagte Modric: "Diese Auszeichnung gehört nicht mir allein, sondern auch meinen Teamkollegen von Real Madrid und der Nationalmannschaft." Modric hatte im vergangenen Jahr mit Real zum dritten Mal in Folge die Champions League gewonnen. Bei der Weltmeisterschaft in Russland hatte er Kroatien als Kapitän und Spielmacher bis ins Finale geführt, das sein Team allerdings gegen Frankreich verlor.

Bereits im Vorfeld hatte es Spekulationen gegeben, dass Ronaldo, der mit fünf Auszeichnungen gemeinsam mit Lionel Messi Rekordhalter ist, in diesem Jahr in der Abstimmung nicht ganz vorn liegen würde. Er hatte seine Teilnahme an der Zeremonie in der Royal Festival Hall abgesagt. Aufgrund des vollen Terminplans sei es "unmöglich", dass irgendjemand von Juventus an der Gala teilnehme, wurde seine Absage begründet.

Modric war erst kürzlich zum besten Spieler der Weltmeisterschaft in Russland und zu Europas Fußballer des Jahres gekürt worden. Bei der europäischen Abstimmung war dasselbe Trio wie bei der Wahl zum Weltfußballer in der Endauswahl gewesen. Ronaldo war damals der Ehrung Modrics in Monaco kurzfristig fern geblieben, nachdem er erfahren hatte, dass er nicht zum Sieger gekürt würde. In der Vergangenheit hatte der Portugiese auch schon Gala-Teilnahmen abgesagt, wenn sein langjähriger Rivale Lionel Messi den Preis erhalten sollte.

Zum besten Torhüter des Jahres wurde der Belgier Thibaut Courtois gewählt, Frankreichs Weltmeister-Coach Didier Deschamps ist der Trainer der Saison. Bei den Frauen setzte sich mit Reynald Pedros von Olympique Lyon ebenfalls ein französischer Trainer durch, zur besten Spielerin wurde bereits zum sechsten Mal die Brasilianerin Marta gekürt. Ein Trostpflaster gab es für Salah: Sein Treffer im Premier-League-Spiel gegen den FC Everton wurde mit dem Puskás-Preis als schöntes Tor des Jahres geehrt. Zudem wurde die Elf des Jahres bekanntgegeben:

Das ist die Elf des Jahres 2018 David de Gea, Manchester United Dani Alves, Paris Saint-Germain Raphaël Varane, Real Madrid Sergio Ramos, Real Madrid Marcelo, Real Madrid Luka Modric, Real Madrid N'Golo Kanté, FC Chelsea Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain Eden Hazard, FC Chelsea Lionel Messi, FC Barcelona Cristiano Ronaldo, Juventus

Die Wahl zum Weltfußballer ist seit 2016 wieder eine eigenständige Veranstaltung der Fifa, die separat vom Ballon d'Or vergeben wird. Beide Auszeichnungen waren zwischen 2010 und 2015 zusammengelegt. Die Wahl des Weltfußballer erfolgt durch die Trainer und Mannschaftskapitäne aller Nationalmannschaften und ausgewählte Vertreter der internationalen Presse. Sie stimmen für ihre drei Favoriten aus einer Vorauswahl ab. Diese dürfen jedoch nicht aus dem eigenen Land stammen.