Kreuzbandriss Leipzig muss lange auf Klostermann verzichten

Abwehrspieler Lukas Klostermann vom Bundesligisten RB Leipzig fällt verletzungsbedingt monatelang aus. Der 20-Jährige, der bei den Olympischen Spielen in Rio die Silbermedaille gewann, hat sich beim Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Klostermann war ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängen geblieben und hatte sich das Knie verdreht.

Der beim VfL Bochum ausgebildete Klostermann war erst in der Partie gegen Borussia Dortmund (1:0) in den Kader des Aufsteigers zurückgekehrt. Zuvor hatte er wegen muskulärer Probleme nach Olympia noch pausieren müssen. Gegen den BVB lieferte der Außenverteidiger eine solide Partie ab. Wer ihn in der nächsten Zeit ersetzt, ist fraglich. Die besten Aussichten scheint Neuzugang Benno Schmitz zu haben, der im Sommer vom Schwesterklub RB Salzburg nach Leipzig transferiert wurde.

In der letztjährigen Aufstiegssaison hatte sich Klostermann als feste Größe in der Startelf der Leipziger etabliert und 30 von 34 Ligaspielen absolviert. Dabei gelangen ihm ein Treffer und vier Torvorlagen.